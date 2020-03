Borgmester: Nu skal vi hjælpe hinanden og ikke gå i panik

Danmark er i en svær situation, og statsministeren har her til aften oplyst, at der iværksættes en række tiltag til bekæmpelse af spredningen af COVID-19-virus, der betyder, at Danmark delvist lukkes ned.

Sådan indleder borgmester John Dyrby Paulsen (S) en meddelelse til samtlige ansatte i Slagelse Kommune onsdag aften.

Budskabet lander i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens pressemøde.

- Jeg ser med stor alvor på situationen, og derfor indkalder vi også krisestyringsstaben i Slagelse Kommune til møde klokken 6 tidligt torsdag. Formålet er blandt andet at fastlægge retningslinjer for håndteringen af den skærpede situation i Slagelse Kommune, og alle dele af Slagelse Kommune vil herefter blive orienteret om retningslinjer og konkrete tiltag, lyder det fra borgmesteren, der samtidig indkalder de politiske partier - herunder gruppeformænd - til en drøftelse af situationen.

- Og jeg vil opfordre alle til at bruge deres sunde fornuft og generelt udvise forsigtighed. De kommende tiltag kan virke overdrevne, men det er i sådanne situationer, vi skal vise vores værd som samfund og som individer, siger borgmesteren, der tilføjer, at alle må stå sammen.

Det gælder eksempelvis i forhold til børnepasningen, i og med skoler og daginstitutioner lukkes, og så videre.

- Det er jo her, vi får at se, hvor gode vi er til at tænke på hinanden, mener John Dyrby Paulsen (S).

- Vi skal hjælpe hinanden, og vi skal tage tingene alvorligt uden at gå i panik. Lige nu opfordrer jeg alle ansatte - og borgere - til at udvise både forsigtighed og omsorg. Vi skal alle hjælpe, hvor vi kan, siger han og slutter med, at der torsdag bliver mange møder og sager, der skal drøftes.