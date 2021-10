Der arbejdes stadig på at Slagelse Kommune skal kunne købe Stigsnæs Havn. Arkivfoto

Borgmester: Møde gav nye muligheder på Stigsnæs Havn

Af Arne Svendsen

Skælskør: Mødet gik i en lidt anden retning end vi regnede med. Der åbnede sig mulighed for nye muligheder.

Det siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) om et møde onsdag eftermiddag med energiselskabet Ørsted i Gentofte.

Tilbage i juni kunne Sjællandske fortælle, at John Dyrby Paulsen bekræftede, at der er drøftelser med henblik på at købe Stigsnæs Havn, som Ørsted fortsat ikke har solgt grundet miljøudfordringer. Økonomiudvalget blev på et lukket møde forelagt hensigtserklæring om købet, hvor prisen er anført til 125 millioner kroner.

Som følge heraf blev planerne om motorsportscenter på Stigsnæs droppet.

Vil undgå ny budrunde

I april 2019 bød Slagelse Kommune 120 millioner kroner for kulhavnen i Stigsnæs inklusiv nedlagt kraftværk og et askedepot, som ejeren Ørsted ønskede at sælge via en budrunde. Konsortiet Stigsnæs Industripark A/S bød angiveligt over 200 millioner kroner og endte i maj 2019 med at få en købsaftale.

Men havnen med det store lukkede kraftværk er her to et halvt år efter fortsat ikke solgt. Faktisk er købsaftalen slet og ret faldet på gulvet, fordi Ørsted ikke har været i stand til at efterlade området renset for forurening, så det kan godkendes af Miljøstyrelsen.

John Dyrby Paulsen bekræfter, at man arbejder på at undgå en ny budrunde.

Det har tidligere været nævnt, at ejeren af Stigsnæs Industrihavn kunne sælge området videre til Slagelse Kommune. Bortset fra arealet med kraftværket, som først overdrages til kommunen, når Stigsnæs Industripark A/S har revet det ned.

Task force på arbejde

John Dyrby Paulsen siger, at drøftelserne onsdag vil blive bragt op på et møde i kommunens økonomiudvalg mandag.

- I næste uge skal en nedsat task force så ned og se på havnen og mulighederne. Hvorefter sagen vil kunne komme på ved byrådsmødet 25. oktober, siger John Dyrby Paulsen.

Den omtalte task force består af forskellige politikere samt blandt andre havnedirektør Jimmi Jørgensen fra Korsør Havn og direktør Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter.

Et køb af havnen kan føre til, at dele af aktiviteterne fra Korsør Havn kan flyttes til Stigsnæs.

John Dyrby Paulsen siger, at man ikke taler om trafik med containere.

- Men der er jo mange andre varer, som ikke kommer i containere, såsom grus, sten og korn. Det vigtigste er, at det vi gør skal kunne betale sig, siger John Dyrby Paulsen, der ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvilke muligheder der åbnede sig efter mødet med Ørsted.