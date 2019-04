Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) vil kommunen sikre sig, at en eller anden »charlatan« ikke køber havnen billigt og oplagrer ting, som kommunen efterfølgende kan komme til at betale for at få fjernet. Foto: Christina Kabel

Borgmester: Derfor vil vi købe Stigsnæs Havn

Slagelse - 21. april 2019 kl. 12:19 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ventes fortsat i skrivende stund på, om Slagelse Kommune kan købe Stigsnæs Havn af Ørsted.

Men i mellemtiden løfter borgmester John Dyrby Paulsen (S) lidt af sløret for, hvad det er, der får kommunen til at finde det vigtigt at erhverve havnen.

- Det handler blandt andet om at sikre, at ikke en eller anden »charlatan« køber havnen billigt, og herefter måske finder på at bruge arealet til oplagring af forurenet jord. Hvilket så på et andet tidspunkt kan føre til, at kommunen bliver nødt til at betale for at få ryddet op. Se bare på hvad der skete i Fuglebjerg for nogle år siden, siger borgmesteren.

Der her henviser til en sag med oplagring af flyveaske på en grund ved Fuglebjerg, som blev et dyrt bekendtskab for den daværende Fuglebjerg Kommune.

Det har været nævnt, at et kommunalt køb af Stigsnæs Havn kunne føre til, at de omstridte skrot-virksomheder kunne flyttes hertil fra Korsør Havn.

Borgmesteren siger dog hertil, at det langtfra er sikkert, at det bliver sådan.

- De skal måske et helt tredje sted hen, siger han.

Derimod fortæller han, at det kommunen sigter mod er at få etableret en form for produktion på havnen, hvor varer kommer til med skib, bliver forarbejdede og herefter igen forlader havnen med skib.

Han fortæller, at kommunen har et sådant produktions-projekt i venteposition.

På den måde vil der ikke blive tale om nogen større trafik til og fra havnen, med behov om udbygning af vejnettet, sådan som der var lagt op til i det tidligere stort anlagte Baltic Pipe projekt.