Borgmester: Arbejd hjemme

I forlængelse af statsministerens udmelding om nye restriktioner for at forhindre smitte med COVID-19 minder Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) om, at loftet over forsamlinger nu er 50, samtidig med at han opfordrer til, at kommunale møder såvidt muligt holdes digitalt.