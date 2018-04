Christine Bestle og Jesper Lund skulle som de fleste andre i Borgerservice have nye pas. Lånere på biblioteket regner de ikke med at blive. Foto: Per Vagnsø

Borgerservice-ærinder skal klares kvikt

Slagelse - 09. april 2018 kl. 09:31 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når folk skal have fornyet deres pas, kørekort eller have ordnet noget andet praktisk i Slagelse Kommunes borgerservice, er det tilsyneladende noget, der bare skal klares hurtigst muligt uden svinkeærinder. Efter at Borgerservice er flyttet ind på biblioteket i Stenstuegade med 22 medarbejdere, der hidtil arbejdede i Gørtlergade, kan biblioteket i hvert endnu ikke registrere nogen stigning i udlånet af bøger eller andre materialer.

Et ungt par, Christine Bestle og Jesper Lund fra Korsør, tog til Slagelse, fordi de hurtigere kunne få fornyet deres pas her, men de er ikke lånere - heller ikke i Korsør - og regner heller ikke med at blive det:

- Det er mere, hvis man skal bruge en scanner eller en printer, vi går på biblioteket, siger Christine.

- Men det er da hyggelige omgivelser, og man kunne måske godt bruge lidt tid på et magasin, siger Jesper.

Ifølge centerchef for kultur, fritid og borgerservice i kommunen, Mette Mandrup, har det ikke direkte været intentionen at øge bibliotekernes udlån. Samlingen af biblioteker og borgerservice i både Slagelse, Korsør og Skælskør skal derimod skabe et anderledes miljø, og en del af baggrunden har også været, at ansatte på biblioteket i forvejen løste opgaver lig med dem, der hører til i borgerservice-regi.

- Og borgerne skal opleve, hvad man også kan bruge biblioteket til, blandt andet caféen. Vi kunne håbe, at flere fik øjnene op for det, siger Mette Mandrup og tilføjer, at det også er indtrykket, at det sker.