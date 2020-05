Det nye slogan skal ifølge Skælskør Erhvervsforening markere de nye tider, byen ? og borgerne ? står i, efter coronavirus har påvirket de flestes hverdag gennem en længere periode. - Vi har lært, at ingen af os kan stå alene, lyder det blandt andet fra foreningens formand, Pia Kimer Jacobsen.

Borgerne må bestemme: Hvad skal Skælskørs nye slogan være?

Nedlukningen af Danmark har vist værdien af sammenhold. Det mener i hvert fald Skælskør Erhvervsforening, der nu søger et nyt slogan, der kan sætte ord på netop dét. Borgerne må få lov til at bestemme.

26. maj 2020

»Solskinsbyen Skælskør lokal stolthed - lidt mere nærværende.« Sådan lyder et forslag på et nyt slogan til Skælskør Erhvervsforening. Forslaget kommer fra Charlotte Bach Ludvigsen og er bare én ud af mange.

Sloganet, der bliver en del af erhvervsforeningens nye image, har byens borgere nemlig helt selv fået lov til at have indflydelse på.

I et opslag på Facebook leder erhvervsforeningen således mere præcist efter syv ord, der skal fortælle, hvordan Skælskør »holder sammen, støtter hinanden lokalt og hjælper hinanden med at skabe trivsel.«

Noget, der for mange er blevet særligt tydeligt i forbindelse med coronavirus, mener erhvervsforeningen.

- Nu har vi - i de seneste to måneder - vist os selv og hinanden, at vi ikke bare står sammen i de fysiske fællesskaber, men også gør det, når vi pludselig skal gøre det hver for sig, skriver erhvervsforeningen i opslaget på Facebook.

Lys for enden af tunnelen Siden den 12. marts, efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde lukkede store dele af Danmark ned som følge af coronavirus, har byens butikker kæmpet hårdt for at overleve krisen.

Men efter landet nu er begyndt at genåbne gradvist, er der endelig lys for enden af tunnelen.

"Vi har været der for hinanden - butikkerne og kunderne"

- Skælskør Erhvervsforening i Facebook-opslag - Skælskør Erhvervsforening i Facebook-opslag - Det har været fantastisk at opleve alle de mange kærlige tiltag fra både borgere og erhvervsliv, der har vist at vi ikke bare tænker på os selv, men også har øje for hinanden, skriver erhvervsforeningen og fortsætter:

- Vi har været der for hinanden - butikkerne og kunderne - vi har fundet nye måder at være det på, men det er den samme følelse af fællesskab, der skaber magien i vores by.

- Og det kunne vi godt tænke os at få sat ord på, slås det fast i Facebook-opslaget.

Nye tider - nyt slogan Det nye slogan skal ifølge erhvervsforeningen derfor markere de nye tider, byen - og borgerne - står i, efter coronavirus har påvirket de flestes hverdag gennem en længere periode.

- Vi har lært, at ingen af os kan stå alene. At vi er nødt til at stå sammen. Og det synes jeg også, at vi har vist i løbet af coronakrisen, forklarer formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen.

Blandt andet peger hun på, hvordan borgere har støttet lokalt, og butikker indbyrdes har hjulpet hinanden. Artiklen fortsætter efter billedet...

For eksempel har Skælskør Pizzeria & Steakhouse valgt at købe alle råvarer lokalt i stedet for på Grønttorvet i København, som det lokale pizzeria plejer at gøre.

»Nu kickstarter vi« - Der er i høj grad udvist sammenhold og næstekærlighed i forbindelse med krisen. Hele vejen rundt. Derfor giver det også kun rigtig god mening, at vi inddrager borgerne. når vi nu vil have et nyt slogan, fortæller Pia Kimer Jacobsen.

Ifølge formanden for erhvervsforeningen skal det nye slogan ses som »en ny start efter en hård tid«.

"Kommer vi tilbage til den hverdag, vi kender fra tidligere? Vi ved det ikke."

- Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening - Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening At se byen lukket ned har nemlig ikke været nogen god oplevelse, og derfor er der brug for et nyt pust og en fornyet kampgejst, mener Pia Kimer Jacobsen:

- Så nu kickstarter vi. Vi genstarter simpelthen slår hun fast og uddyber:

- Vi kommer fra noget, og vi ved ikke, hvad der venter os i morgen. Kommer vi tilbage til den hverdag, vi kender fra tidligere? Vi ved det ikke. Og netop derfor er det vigtigt, at vi står sammen.

Alle kan byde ind med bud på det nye slogan på Skælskør Erhvervsforenings Facebook-side. Bliver ens forslag udvalgt, modtager man et gavekort på 500 kroner. Sloganet bliver udtrukket og offentliggjort i næste uge. Vil du være med til at bestemme, kan du klikke dig ind på opslaget herunder og skrive dit bud på et nyt slogan.