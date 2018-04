Se billedserie Helt op imod 250 borgere tog imod tilbuddet om at høre om Slagelse Kommunes planer for Møllebakken 15 og den gamle højskolegrund. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Borgermøde lægger ideen om højhuset ned

Slagelse - 18. april 2018
Af Mette Kjær Nielsen

Fire forskellige fremtidsscenarier for Møllebakken blev mandag lagt frem for byens borgere i et fuldstændigt tætpakket rødt pakhus. Et møde, der ellers skulle have været holdt på biblioteket, men som blev rykket til Det Røde Pakhus, efter at mere end 140 mennesker havde meldt deres ankomst på forhånd - da klokken blev 19 mandag var helt op imod 250 borgere mødt frem for at høre om mulighederne for området - og for at give deres meninger til kende.

Især én ting var til debat: Skal Skælskør have sit første højhus eller ej? Et højhus med ni etager i sammenhæng med en række klynge boliger. Et sådan højhus var i spil i to ud af de fire mulige fremtidsscenarier, som Urland Arkitekterne har leveret til Slagelse Kommune.

- Det var helt tydeligt, at der ikke var stemning for et højhus ved mødet. Det var helt klart - og også, hvad jeg havde forventet, siger Steen Olsen (S) - som i øvrigt ikke rejste sig for at tale under mødet men i stedet valgte at lytte.

- Jeg glædes over det lokale engagement, og selv om folk var kritiske, var det på en meget konstruktiv måde, siger Steen Olsen (S).

Knud Vincents fra Venstre konkluderede på samme vis efter mødet:

- Hvis man lytter til dem, der var til stede på mødet, så er der ikke stemning for etagebyggeri i Skælskør, siger Knud Vincents (S).

På mødet blev desuden diskuteret vejforhold til området og adgang til fjorden for ikke-beboere med videre. Den nuværende ejer af højskolegrunden, Søren Jansen, som samarbejder med Slagelse Kommune om at skabe ét samlet projekt, deltog også som tilhørende på mødet.

- Det er jo også rigtig vigtigt, at vi lander på en løsning, der er attraktiv for Jansen Ejendomme - det skal jo kunne betale sig, siger Steen Olsen.

Efter borgermødet skal fremtidsscenarierne for de to grunde tilbage i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget - og her skal politikerne finde ud af, hvilken model, der skal arbejdes videre med. Og det bliver formentlig uden et højhus:

- Jeg har mandat til at sige, at vi i Socialdemokratiet i Skælskør vil arbejde videre for en løsning, der ikke går »i højden«, siger Steen Olsen (S).

- Lad os få en god og grundig diskussion på udvalgsmødet, opfordrer Knud Vincents - der heller ikke har nogen umiddelbare planer om at fortsætte med ideen om et højhus.

Afhængigt af, hvor langt udvalget når med den gode diskussion, vil et egentligt arbejde for at skabe en ny, samlet lokalplan for de to grunde kunne iværksættes, en proces, der også vil inkludere borgerindragelse og offentlig høring.