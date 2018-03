Den radikale Troels Brandt (til venstre) mener man lørdag var nået så langt, at man burde have skrevet noget under. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er ikke enig. Her ses de to i Antvorskovhallen efter valget. Foto: Arne Svendsen

Borgerlige påpeger manglende mail i forhandlingsforløb

Slagelse - 31. marts 2018 kl. 06:14 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres gruppeformand Knud Vincents er ikke tilfreds med Sjællandskes artikel i mandagsavisen, hvor vi fremlagde de mails, som var sendt frem og tilbage mellem parterne i forhandlingsforløbet.

Et forløb som jo endte med, at de borgerlige partier mødte frem til et møde på rådhuset klokken 12, som forinden var blevet aflyst af borgmesteren og flertalspartierne. Med den begrundelse, at de borgerlige ikke var kommet med en reaktion på flertalspartiernes opsigelse af samarbejdsaftalen. Ligesom flertalspartierne udbad sig »konkrete bud på deltagelse både i samarbejdet og konstitueringen«.

- Der mangler jo en mail fra Troels Brandt i forløbet, påpegede Knud Vincents overfor Sjællandske efter byrådsmødet mandag.

Sjællandske har ikke været vidende om denne manglende mail, men har efterfølgende fået den tilsendt fra borgmesteren, som ikke har tillagt den nogen afgørende betydning.

Den er sendt fra Troels Brandt midt på formiddagen søndag. Næsten samtidig med at borgmesteren sendte sin mail afsted, hvor han skrev, at mødet var aflyst, fordi han intet havde hørt omkring hverken reaktioner på samarbejdsaftale eller forslag til konstituering.

Mailen fra Troels Brandt på vegne af Venstre, DF og Radikale Venstre lød således:

»- På mødet i går blev vi alle enige om følgende:

At det var et ok møde, hvor vi søndag kl. 12 hvor skulle genoptage de videre drøftelser.

Det er den aftale, som vi henholder os til ift. jeres fremsendte bemærkninger og undrer os naturligvis derfor over både mail og indhold.«

Troels Brandt sagde mandag til Sjællandske, at man efter hans opfattelse ikke skulle skrive så mange mails, men hellere forhandle ansigt til ansigt.

- Og jeg mener vi var nået et godt stykke ved mødet lørdag. Jeg ærgrer mig over, at vi ikke fik sat nogle underskrifter på det vi kom frem til, siger Troels Brandt.

Borgmester John Dyrby Paulsen mener dog ikke, at mailen gjorde nogen forskel.

- Vi var jo da på mødet enige om, at der var behov for en ændring af styrelsesvedtægten, men var slet ikke nået frem til noget, der kunne skrives under. Vi har jo aldrig fået nogen reaktion på vores opsigelse af samarbejdet, eller forslag til, hvor de kunne se sig selv i konstitueringen, siger borgmesteren.

Så det endte som nævnt med, at flertallet tog alle poster som formænd og næstformænd. Under protest fra de borgerlige partier, der klager til Ankestyrelsen, fordi de mener, at styrelsesvedtægten er ændret af usaglige grunde.