Der er ifølge lystfisker Jesper Nielsen ikke længere fisk at komme efter hverken ved Stigsnæs eller Agersøsund i det hele taget. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgerforslag skal få forurening af sund på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforslag skal få forurening af sund på dagsordenen

Et nyt borgerforslag, stillet af en tidligere trofast lystfisker ved Stigsnæs, skal ifølge forslagsstilleren være med til at skabe øget opmærksomhed om forureningen af Agersøsund.

Slagelse - 17. maj 2021 kl. 14:04 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Det var det bedste fiskefarvand førhen. Det var helt vildt, så mange fisk der var. Ordene bliver sagt af Jesper Nielsen, som mange lystfiskere i lokalområdet angiveligt bedre vil kende under navnet Jesper Smed.

Han bor egentlig ved Ringsted, men siden 1986 har Stigsnæs været hans foretrukne sted at tage hen for at fiske. Selv da han tidligere boede i Faxe Ladeplads, kørte han gerne til Stigsnæs for at fiske.

- Der var bare altid fisk. Jeg kunne tage ud i en båd to timer og så vende hjem med mindst ti fisk, siger Jesper Smed, der taler i datid. For fiskene er forsvundet fra Stignæs og Agersøsund ifølge Jesper Nielsen.

Ned ad bakke - Det begyndte for nogle år tilbage, hvor fiskene bare lige så stille forsvandt, og nu er det efterhånden længe siden, at jeg er kørt til Stigsnæs, for der er ikke noget at komme efter mere, siger Jesper Nielsen, der beklager situationen og derfor har valgt at ty til at stille et borgerforslag med titlen: Stop forureningen af Agersøsund.

- Jeg synes, at det er forfærdeligt, og selv om der er blevet skrevet meget i medierne om problemet, så sker der ikke noget, og politikerne taler udenom, siger Jesper Nielsen.

Ved fælles hjælp Borgerforslaget er netop blevet godkendt og i skrivende stund har knap 500 valgt at bakke op på www.borgerforslag.dk. Imidlertid skal der 50.000 underskrifter til, før end Folketinget tager sagen op til videre behandling.

I første omgang stillede Jesper Nielsen et lignende borgerforslag, hvor et enkelt firma blev nævnt ved navn, hvilket ifølge Jesper Nielsen fik den konsekvens, at borgerforslaget ikke blev godkendt.

Jesper Nielsen, der har fisket siden, han var barn, hvor fiskesnøren blev kastet i ud fra stranden ved Søndre Bjerge, hvor forældrene havde sommerhus, har delt og fortalt om borgerforslaget vidt og bredt via både Facebook-siden Stigsnæs Fiskerne og sin YouTube-kanal for at få så stor opmærksomhed og opbakning som muligt.

Noget må ske - Vi mener, at der må laves en tilbundsgående undersøgelser af både vandkvaliteten og havbundens tilstand med henblik på at finde årsagen til forureningen, og hvor omfattende den er. Hvis der er en konkret forurenings- kilde må den lokaliseres og stoppes, så livet i havet kan vende tilbage, står der blandt andet i borgerforslaget, som har en slutdato, der hedder den 6. november.