Borgere i lille by gør oprør mod boligplaner

Der er bestemt ikke begejstring at spore hos flere beboere i Fårdrup over det byggeprojekt, som Sjællandske skrev om for en måneds tid siden.

- Parcelhuse hører slet ikke hjemme i det kulturmiljø, der er her i byen. Jeg vil også få ødelagt min udsigt, idet jeg istedet for at kigge ud på nogle grantræer vil komme til at kigge ned på nogle nye parcelhuse, siger Annette Nielsen, der bor på Fårdrup Bakkevej 4.