Stephanie Kure fra Volleyklubben Vestsjælland kørte først til Rema1000 og siden til Kvickly for at samle stemmer nok til at vinde konkurrencen »10 til Forskel«, som Spar Nord Fonden står bag. Hun indhentede også stemmer på sin private Facebook. Og det gav pote. Foto: Facebook

Borgere hjalp lokal klub: Sikrede 873 stemmer på 24 timer og vandt 10.000 kroner

På 24 timer lykkedes det Volleyklubben Vestsjælland at samle nok lokal opbakning til at vinde en præmiesum på 10.000 kroner. Nu skal beachvolleybanerne renoveres, lyder det.

I konkurrencens sidste 24 timer lykkedes det nemlig Volleyklubben Vestsjælland at hive nok stemmer hjem til at løbe med sejren foran mulen på den jyske rideklub.

