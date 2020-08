Siden lørdag den 22. august har der været krav om at bære mundbind eller visir i al kollektiv trafik. Men nu ligger førstnævnte i stedet og flyder i naturen, mener flere borgere i Slagelse Kommune. Foto: Carsten Lysdal

Borgere brokker sig: Mundbind ligger og flyder i naturen

Flere borgere klager over, at de ser mundbind og engangshandsker ligge i det fri. Men Slagelse Kommune afkræfter, at der som følge af coronavirus er opstået et større oprydningsarbejde med henkastet affald.

Slagelse - 27. august 2020 kl. 14:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er noget svineri. Så tag jer nu sammen.«

Sådan lyder én ud af mange kommentarer på Facebook-gruppen »Korsør 'Lige nu'«, hvor mundbind og engangshandsker diskuteres.

Begge dele ligger nemlig og flyder i naturen, efter det er blevet et krav at bære værnemidler i den kollektive trafik. Det er i hvert fald oplevelsen for flere borgere i Slagelse Kommune.

- Har været en tur i rema tårnborgvej (en Rema1000 i Korsør, red.). Og hvad ser man, spørger en facebook-bruger blandt andet.

- Det ligger og flyder med mundbind. Er det så svært at smide det i en skraldespand? Ellers kan man jo putte det i lommen og smide det ud, når man kommer hjem, lyder det videre, før det konkluderes, at folk er nogle »svin«.

Følger udvikling tæt Men i Slagelse Kommune mener man ikke, at hverken mundbind eller engangshandsker er et problem. I hvert fald ikke så stort, at det er til at få øje på af dem, der hver dag rydder veje, stisystemer og naturområder.

- Vi oplever ikke store problemer med mundbind i gadebilledet. Folk er generelt gode til at smide dem i skraldespanden, fortæller Peter Johansen, der er entreprenørchef i Slagelse Kommune, til Sjællandske.

"Vi holder øje med om der sker en udvikling, i takt med at flere bruger mundbind."

- Peter Johansen, entreprenørchef, Slagelse Kommune - Men vi holder øje med om der sker en udvikling, i takt med at flere bruger mundbind, uddyber han.

En Facebook-bruger, der er med i Havmiljøvogterne i Korsør, som blandt andet samler affald op, mener imidlertid noget andet. I gruppen »Korsør ' Lige nu'«, skriver vedkommende:

- Oveni alt det sædvanlige affald, som ligger og flyder lige ved en skraldespand, er der kommet engangshandsker og masker.

- Fatter ikke, at så mange er ligeglade med miljøet, uddyber Facebook-brugeren.

Kan koste op til 8000 kr. Der er ingen, der ved, hvor meget affald, der præcis smides i naturen i Danmark hvert år. Men Danmarks Naturfredningsforening har en stor kampagne, hvor skoler over hele landet samler affald i naturen.

Her blev der sidste år indsamlet 156 ton affald. Heraf 1,5 millioner cigaretskod og 110.000 dåser.

Fordi henkastet affald i den danske natur er et stort problem generelt, besluttede Folketinget i 2008, at bøderne for at smide affald på gader, stræder og i naturen skulle forhøjes.

Af de vejledende bødeniveauer fremgår det, at det som udgangspunkt skal koste 3000 kroner for private at smide affald på gader og stræder og 5000 kroner at smide affald i naturen. Hvis der er tale om for eksempel små mængder »skovtursaffald« er bødeniveauet dog 'bare' 1000 kroner. For erhvervsdrivende kan det dog koste op til henholdsvis 5000 og 8000 kroner i bøde.

Fra april 2008 og frem til februar 2015, hvor Miljøstyrelsen har opgjort antallet af bøder indberettet af politikredsene, blev der dog kun udstedt 36 bøder.