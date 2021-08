Se billedserie Et halvt hundrede borgere blev onsdag eftermiddag opdateret på, hvordan det går med højvandssikringen af Korsør. Foto: Helge Wedel

Borger: Oversvømmelse skyldes Storebæltsbroen

Onsdag eftermiddag var der borgermøde om planerne for at sikre Korsør mod oversvømmelser ved stormflod. Frem til 2024 må det fortsat ske med sandsække og egen indsats fra borgerne.

12. august 2021

Et halvt hundrede borgere var onsdag eftermiddag mødt op i kulturhuset for at høre om seneste nyt om, hvordan og hvor meget de skal betale for at sikre deres ejendomme i Korsør mod oversvømmelser ved ekstremt højvande og stormflod.

Et årelangt arbejdet siden den alvorlige og milliondyre oversvømmelse af store dele af Korsør i 2006.

Ting tager tid. På borgermødet fremgik det af den opdaterede tidsplan, at anlægsarbejdet til sikring af Korsør bymidte indledes i 2023, hvorefter byen fra 2024 skulle være sikret tørre veje og ejendomme.

18 år efter oversvømmelsen i 2006.

Flådestationen med Indtil 2024 bliver byen beskyttet af beredskabet, der efter DMI-varslinger om højvande er klar til at rykke ud med de velkendte midlertidige diger til Batterivej og foran Slottensgade. Nyt er, at Flådestation Korsør nu også indgår i sikringen af byens centrum, da det har vist sig uhensigtsmæssig med dige langs Sylowsvej og flådestationen. Den store martime arbejdsplads sørger selv for sikring af dens kajkanter, så et svulmende Storebælt ikke kan løbe ind den vej og videre ind i byen.

Storebæltsbroens skyld En ældre mand med bopæl i Korsør i over 70 år tog ordet for at fortælle, hvor de store regninger for højvandssikringen skulle sendes hen. Han forklarede, at oversvømmelserne først var kommet, efter Storebæltsbroen var bygget. Dens mange bropiller og de to store ankerblokke og pyloner havde ifølge manden givet mindre gennemstrømning i Storebælt, hvilket var årsag til oversvømmelserne i Korsør. Derfor skulle Sund & Bælt have regningen. Forslaget blev dog ikke vurderet som realistisk af kommunens repræsentanter og specialister i højvandsprojekterne.

Uretfærdig betaling De blev af andre borgere flere gange spurgt til den manglende retfærdighed i, at de berørte grundejere selv skal betale for højvandssikringen. I område 3 med 3000 kr., i område 2 med 12.000 kr. og i område 1 med 25.000 kroner.

Kritikken af betalingen blev afvist med henvisning til lovgivningen, der pålægger dem, der får gavn af højvandssikring at betale for den.

Foruden kommunens bidrag var det planen også at søge staten om støtte til højvandsprojekterne. Hertil kan beløbene afdrages i op til 25 år.

Kurser i selvhjælp Orienteret blev der også om muligheden for kurser i, hvad man selv kunne gøre for at sikre sit hjem. At fylde og stable sandsække skal nemlig gøres rigtigt, hvis de skal holde vandet væk. Kommunen er på vej med en ny underside til Slagelse.dk, hvor de mange gode råd bliver samlet, ligesom der er oplysninger om selvhjælps-kurserne, der gennemføres på brandskolen ved minimum otte deltagende borgere.

Forsinket af brand Beredskabschef Michael Djervad skulle have forklaret i deltaljer om, hvad der sker, når varslet om stormflod lyder. En større markbrand ved Rude syd for Skælskør forsinkede ham dog, men han nåede frem tidsnok til at berolige med, at beredskabet skriver alle erfaringer ned fra tidligere oversvømmelser ned, så man præcis ved, hvad der skal gøres, når Storebælt stiger.

Nye områder Nye risikoområder er også kommet til. Nemlig ved Norvangen, Stadionkvarteret og Grønningen til Alhøjvej.

Her arbejdes der fortsat på at finde frem til permanente løsninger, men det blev forklaret, at faren med vand fra Norvangen og ind i byen ville blive løst med et midlertidigt dige fra 2024, hvor den permanente sikring langs havnen frem til Halsskovbroen er bygget færdig.