Bomberyddere hentede tirsdag en granat på Hellig Andersvej, som heldigvis viste sig at være ufarlig. Foto: Presse-fotos.dk

Artiklen: Bomberyddere tilkaldt: Mortergranat viste sig at være noget helt andet

Bomberyddere tilkaldt: Mortergranat viste sig at være noget helt andet

Politiet fik tirsdag formiddag en melding om, at der var fundet en gammel granat under taget på en bygning på Hellig Andersvej i Slagelse. Fundet af granaten skete i forbindelse med renoveringen af et tag på stedet.