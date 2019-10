Se billedserie Byens tre boligselskaber må hjælpe til, når familier tvangsflyttes fra Ringparken. Aftale på bedding.

Boligselskaber vil tilbyde opsagte familier en forlomme

Slagelse - 10. oktober 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den ene afdeling sker det kun yderst sjældent, at et lejemål opsiges. I to andre er der måske fem-seks opsigelser om året, der baner vejen for nye beboere i Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB).

Sådan lyder det fra formand Flemming Udbjørg, der ikke umiddelbart ser mulighed for, at boligselskabet, der endnu afventer Boligministeriets stempel for et godkendt salg af Schackenborgvænge i Ringparken, selv har plads til de omtrent 30 familier, der varsles opsagt netop her.

De beboere, som opsiges, skal flytte, fordi de ikke længere opfylder de indkomstkrav, som kommunen har vedtaget, men det kniber for SAB med at finde ledige boliger inden for egne rækker.

- Vi har en stærk interesse i, at vi i genhusningsforløbet ikke står med 30 familier, vi ikke har boliger til. Vi suspenderer derfor vores egne udlejningsregler og ventelister, så de her familier kan søge en bolig i en af vores afdelinger, siger han med henvisning til Jørgensgården i Slagelses bymidte, Solgården i Gørtlergade og Alléhusene på Tjørne Allé.

Der er derfor behov for hjælp i byens øvrige selskaber, FOB og Slagelse Boligselskab.

- Jeg er helt med på, at det også er en uventet og uønsket udfordring for FOB, men som loven er udformet, er der ikke andre udveje, siger Flemming Udbjørg fra SAB, som sælger de 136 boliger, selskabet nu engang har og snart havde i Ringparken.

- Kommunen er forpligtet til aktivt at gå ind og hjælpe i sager som disse. Og det kan kun løses i et samarbejde mellem boligselskaberne, siger han og indrømmer, at det - som det ville ske på SAB's egen venteliste - kan betyde, at de ansøgere, der allerede er på venteliste i en kort periode må afgive plads til en opsagt familie fra Ringparken, forudser han.

I FOB er man ikke tilbageholden som sådan, men konstaterer, at der ikke er indgået nogen aftale indtil videre.

- Ifølge loven skal folk genhuses i det boligområde, de bor i, og det er nu engang kun FOB, der er til stede derude, når SAB har solgt, bemærker direktør Flemming Stenhøj Andersen, der slet ikke vil undres, hvis der kommer en aftale i hus.

I Slagelse Boligselskab er man også klar på, at genhusningen inden for kommunen kan komme til at ske solidarisk. Altså skal opsagte familier have en forlomme og hjælpes med at finde bolig.

- Vi har holdt møder for at få et fælles grundlag boligselskaberne imellem om, hvordan vi håndterer de her udfordringer. Det kan være i Korsør og Slagelse, siger direktør Arne Juul, der er med på, at genhusningen skal løses på tværs.

I ingen af selskaberne vil man sætte ventelister i bero.

