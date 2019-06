Boligselskab sælger stort antal ghetto-lejligheder

Se billedserie Schackenborgvænge er opført som etagehuse i 1969. Bebyggelsen består af fire længer på hver fire etager og er bygget sammen to og to. Der er 136 boliger i afdelingen, som nu sælges.

Slagelse - 28. juni 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingets ghetto-lovgivning, der lokalt for Ringparkens vedkommende bevirker, at der skal barberes 60 procent af boligmassen, får nu Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) til at sælge 136 lejligheder.

Mere nøjagtigt er det boligafdelingen Schackenborgvænge, som sælges til en privat investor, der betaler et indtil videre ukendt beløb for lejlighederne. Det skriver Sjællandske.

- Ghettolovgivningen medfører en meget stram handleplan for os. Vi har meget få muligheder for at reducere antallet af almennyttige boliger, og de har vist sig ikke at være fornuftige for os. Så vi har derfor undersøgt, om et salg var muligt, siger formand Flemming Udbjørg, som bemærker, at der ville skulle bruges et stort millionbeløb, hvis SAB selv skulle stå for den forvandling, ghettokravene dikterer.

- Vores problem er, at vi ikke kan bruge boligselskabets formue til at poste en masse millioner ind. For det skal de øvrige afdelinger så hæfte for. Det mener vi ikke, er rimeligt, forklarer han.

Schackenborgvænge er med sine 136 boliger en del af Ringbyen, hvor boligselskabet FOB har fire afdelinger med 732 familieboliger i samme område.

Disse i alt 868 almene familieboliger skal efter lovgivningen være bragt ned med 60 procent til kun 347 almene familieboliger inden udgangen af 2030. Et meget stort indgreb i området og med store virkninger for beboerne, vurderes det.

Flemming Udbjørg konstaterer i den forbindelse, at flere borgere - uanset hvilken løsning der blev valgt - skal fraflytte.

- Men køberen tager et stort ansvar på den front også, så beslutningen om at sælge, mener vi, vil berøre færre end 60 procent, der ellers kunne komme i klemme, hvis nu afdelingen ikke blev solgt, fortæller formanden.

Han siger endvidere, at det har været en svær beslutning. Fremtidens beboerdemokrati - eller mange på samme i forhold til Schackenborgvænges indflydelse - er dog værd at dvæle ved, mener han.

- Det er klart, at stod vi tilbage med 55 lejligheder i et område med mange hundrede, så ville vi og vores beboere intet få at skulle have sagt. Så også på den måde giver det mening at frasælge, lyder det.