Salget blev forleden godkendt som lukket punkt på byrådets dagsorden.

Send til din ven. X Artiklen: Boligsalg er godkendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligsalg er godkendt

Slagelse - 29. august 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Slagelse Kommune godkendte forleden, at Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) sælger afdelingen Schackenborgvænge med et samlet boligareal på 10.754 kvadratmeter til et privatejet udviklingsselskab, der så at sige lever af sine boliginvesteringer rundt omkring i landet. Sidstnævnte indgår herefter som partner med såvel boligselskabet FOB som kommunen om den videre udvikling af området Ringbyen.

Prisen ligger noget under den offentlige ejendomsvurdering på 134 millioner kroner. Sjællandske erfarer, at selskabet betaler knap det halve.

- Boligselskabet har valgt at sælge afdelingen, da det efter vores opfattelse er den bedste måde at varetage beboernes interesser på. Hvis SAB havde beholdt ejerskabet af afdelingen, som har 136 boliger, ville de være ramt af ghetto-lovgivningens krav om at reducere antallet af almene familieboliger i afdelingen med 60 procent - fra 136 boliger til 55 boliger. Det ville betyde nedrivning af 81 gode boliger og tvangsflytning af lige så mange familier. Ved at sælge Schackenborgvænge vil antallet af opsigelser være væsentligt færre, mener boligselskabet formand, Flemming Udbjørg, som på den anden side ærgrer sig over, at et salg nu viser som det bedste af flere scenarier.

- Det er trist at frasælge en god boligafdeling, men vi er glade for, at kommunen har hjulpet os med at indfri vores målsætning om, at flest mulige af vores nuværende beboere kan blive boende i afdelingen efter salget. Kommunen er af lovgivningen tvunget til at reducere antallet af socialt særligt udsatte familier i Schackenborgvænge for at medvirke til, at hele områdets beboersammensætning kan ændres.

Samme målsætning påhviler det resten af Ringparken at arbejde for i udviklingsplanen, siger formanden, der efter et salg skal sende 40 procent af et eventuelt provenu i retning af Landsbyggefonden i henhold til lovgivningen på området.

Med den beslutning, som kommunen har truffet, kan boligerne i den frasolgte afdeling kun udlejes til familier, hvor både den boligsøgende og dennes ægtefælle/samlevende lever af enten lønindkomst, selvstændig virksomhed, SU, dagpenge, revalideringsydelse, førtidspension, seniorførtidspension, efterløn, egen pension eller folkepension.

Desuden må de pågældende ikke være dømt for personfarlig og utryghedsskabende kriminalitet.

Disse udlejningsregler vil være gældende i 10 år fra salgsdatoen og vil betyde, at nuværende beboere, som ikke opfylder disse regler, vil blive opsagt.

Det får konsekvenser for flere familier. Op imod 30 lejemål ventes at blive opsagt, og alle de ramte familier vil modtage direkte besked, så snart kommunens beslutning er godkendt i Boligministeriet, hvilket formodes at ske senest i slutningen af september.

- Vi er kede af, at vi må opsige disse familier. Til gengæld lykkes det os at forhindre udsættelse af alle 81 familier, som med sikkerhed skulle være opsagt, hvis vi ikke havde frasolgt afdelingen. Vi er samtidig fuldt ud enige i, at det er på tide, at der tages fat på de boligsociale udfordringer og udfordringer med kriminalitet, som hele området i Ringparken gennem årene har været plaget af, lyder det fra Flemming Udbjørg.

Det betyder naturligvis også, at flere familier skal genhuses, fordi de ikke længere opfylder kriterierne for at bo, hvor flere har gjort i årevis.

Det er en opgave, som SAB, kommunen og de øvrige boligselskaber, herunder FOB og Slagelse Boligselskab, påtager sig.

- Vi vil lægge et stort arbejde i at give de opsagte familier gode genhusningsboliger. Men vi kan desværre ikke garantere, at alt vil lykkes til alles fulde tilfredshed. Det hele afhænger jo af, hvor mange boliger og hvilke typer der vil være til rådighed for indflytning, lyder det endvidere.

Boligselskabernes almindelige ventelister vil af den grund også blive sat på pause, indtil genhusningsopgaven er løst. Og da opsigelserne vil ske, så snart boligministeriet har godkendt salget af afdelingen - og med tre måneders varsel - vil det betyde en relativ kort periode for både de opsagte familier og for boligselskaberne.