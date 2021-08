Se billedserie Peter Valentin (i midten med briller) er medindehaver af Nybolig i Slagelse. - Vi forventer, at motoren fortsætter på et lavere niveau, siger han om huspriserne den kommende tid. Foto: Carsten Lysdal

Boligpriserne er eksploderet lokalt

Slagelse - 06. august 2021 kl. 13:51 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Hvis du købte dit hus i første kvartal i 2020, står du til en gevinst på 13,92 procent. Det viser nye tal fra ejendomsmæglerfirmaet Brikk, som er blevet sendt ud i en pressemeddelelse.

Priserne på boliger i Slagelse Kommune er nemlig steget 13,92 procent fra det første kvartal i 2020 til det første kvartal i 2021. Det er det andenhøjeste stigning i hele Syd- og Vestsjælland.

Det vil svare til, at en bolig, som blev købt for 1.500.000 kroner i første kvartal i 2020, nu vil kunne sælges for 1.708.800 danske kroner.

Det er en gevinst på 208.800 danske kroner.

- Det er klart at stigningerne har været markante. Specielt med udviklingen de seneste måneder går vi nu mod et mere normalt boligmarked, hvor prisstigningerne vil være mere moderate, og hvor udbud og efterspørgsel i langt højere grad vil møde hinanden, siger Sebastian Beres, som er direktør og stifter af ejendomsmægleren Brikk i pressemeddelelsen.

Det kan vi genkende De omtalte prisstigninger for huse i Slagelse Kommune kan de godt genkende hos Nybolig. Det fortæller Peter Valentin, som er ejendomsmægler og indehaver af Nybolig i Slagelse samt vurderingskonsulent for Totalkredit.

- Det er lidt højere, end de tal som vi har noteret ned, men vi kan godt genkende en stigning, siger han til Sjællandske.

Det er en tendens, man ser i det meste af landet, fortæller Peter Valentin. Det er en blanding af coronapandemien, sommerhusmarkedet og den lave rente, som sammenlagt betyder, at huspriserne skyder i vejret.

- Vi forventer, at motoren fortsætter på et lavere niveau, siger han og understreger, at han ikke regner med prisfald i hussalg i kommunen.

Udviklingen er allerede på vej, fortæller han.

- Vi kan allerede mærke nu, at det er en udvikling, som er begyndt at komme. Et gennemsnitshus har lige nu en gennemsnitsliggetid på fire måneder. Det er ganske homogent, afslutter han.

Højere boligpriser skyldes de unge

Steen Grosen, som er ejendomsmægler og indehaver af Home Slagelse, kan også godt genkende boligpriserne. Han fortæller, at boligstigningerne er en tendens, som vi ser på landsplan. Han pointerer, at huse i Slagelse Kommune, som ejendomsmæglerne tidligere ville have haft svært ved at få solgt, nu lettere kan blive solgt. Prisstigningen kan derfor lyde mere voldsom end først antaget, siger han.

Steen Grosen fortæller, at coronapandemien har gjort, at mange gerne vil flytte ud, hvor der er flere kvadratmeter. Det skyldes, at coronakrisen har gjort, at hjemmearbejde er blevet mere accepteret blandt arbejdsgiverne.

- Vi har derudover oplevet, at flere unge og i særdeleshed børnefamilier gerne vil flytte til Slagelse. Mange købere ser et stort potentiale i Slagelse på grund af gode uddannelsesmuligheder efter folkeskolen og gode muligheder for transport til de større byer, siger han.

Andenhøjeste stigning Tallene viser, at der er sket en stigning i størstedelen af af alle kommuner i Syd- og Vestsjælland. Det er kun Guldborgsund og Næstved Kommune, som ikke har oplevet en stigning, fremgår det af tallene.

Det er derimod Kalundborg, som topper listen i procentvise prisstigninger på huse i Syd- og Vestsjælland. Det betyder nødvendigvis ikke, at huspriserne er større i Kalundborg Kommune.

- De kommer fra et lavere udgangspunkt, og derfor er stigningen højere, siger Peter Valentin fra Nybolig i Slagelse.