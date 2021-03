Boligområde går fri af ministers ghettoplan

Ifølge FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen flugter ministerudspillet meget godt med helhedsplanen for Ringparken, bortset fra det etniske element. Arkivfoto

Slagelse - 19. marts 2021 kl. 09:11 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Når indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) lægger op til forhandlinger om en plan, der over en 10-årig periode skal føre til, at ingen store, almennyttige boligområder har mere end 30 procent beboere med ikke-vestlig baggrund, får det umiddelbart ingen konsekvenser i Ringparken i Slagelse.

Det siger direktør Flemming Stenhøj Andersen, Fællesorganisationens Boligforening (FOB).

Ministeren vil ikke længere have, at kommunerne skal kunne anvise boliger til udlændinge, der ikke er statsborgere i Danmark.

- Slagelse Kommune formidler slet ikke boliger til indvandrere eller efterkommere. De, der flytter ind i Ringparken, får boligerne anvist af os, og vores krav minder om dem, som ministeren vil stramme, så i realiteten vil det ikke få nogen påvirkning i Ringparken, siger Flemming Stenhøj Andersen.

Han oplyser, at andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund i Ringparken i dag ligger på omkring 55 procent, og at kommunen kun anviser boliger til meget dårligt stillede - andre steder end i Ringparken.

Ministeren vil også stoppe kommunernes anvisning af almennyttige boliger til folk på overførselsindkomst eller med domme for kriminalitet. Alt for at skabe mere blandede boligområder.

For nye beboere i Ringparken er det allerede et krav, at de ikke er dømt for grov kriminalitet, og at de har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Men det er nogle af de samme elementer, som ligger i vores helhedsplan for Ringparken. Den overordnede tænkning er den samme: At opnå en mere blandet by, men vi har ikke nogen etnisk profil på vores helhedsplan, siger FOB-direktøren.