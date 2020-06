Se billedserie Karen Margrethe og Michael Lauritsen med børnene Victoria og Alexander var bare nysgerrige. Foto: Jens Wollesen

Boligkig med pølser hittede

Slagelse - 15. juni 2020 kl. 09:38 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var rigtig mange mennesker, der lagde vejen forbi det nye boligområde Skovbrynet ved Ndr. Ringgade i Slagelse. Her kunne de ved et åbent hus-arrangement kigge indenfor i to af de senest byggede villaer på Askevænget og Poppelvænget og i dobbelthuset på Ahornvænget, som er så friskt, at det mangler den sidste finish.

To af dem, der interesserede sig for dobbelthuset, var ægteparret Beyhan Pia og Hikmet Celik.

- Her er flot, og det er et stille og roligt område. Huset er fint, men det er svært at vurdere, når det ikke er færdigt. Vi har tre store drenge, som flytter fra vores store lejlighed om et år, så vi har planer om at finde noget mindre. Vi kommer måske tilbage, når det er lidt mere færdigt, sagde Beyhan Pia Celik, efter at parret havde været i det halve dobbelthus på 100 kvadratmeter til godt to millioner kroner.

To af villaerne i området er solgt, og det samme gælder flere grunde. Bjarne Ibsen er bygherre sammen med John Hesselholt, og de er klar til at bygge videre.

Karen Margrethe og Michael Lauritsen bor lige i nærheden, hvor de selv byggede hus for flere år siden. Sammen med børnene skulle de bare lige se, hvordan de nye villaer præsenterede sig.

- Vi har været ude at lure lidt og fulgt med undervejs. Vi er bare nysgerrige og vil gerne inspireres. Jeg er ærgerlig over, at der ikke er sat køkken op. Det ville jeg gerne have set, lød det fra Karen Margrethe.

Til gengæld for køkkenet var der pølser til alle udenfor i anledning af åbent hus-dagen.