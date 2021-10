Boligformand Ebbe Jens Ahlgren ses her bag borgmester John Dyrby Paulsen til venstre for statsminister Mette Frederiksen, der den 10. september 2020 næsten blev modtaget som en rockstjerne af beboerne på Motalavej. Trods løfter er der her over et år efter fortsat ikke ny lovgivning, der tillader boligselskaber at skille sig hurtigere af med beboere, der dømmes for grov kriminalitet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Boligformand rykker for lov om udsmidning af kriminelle beboere

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren har mistet tålmodigheden med lovgiverne på Christiansborg.

02. oktober 2021

- Den 10. september 2020 besøgte statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad Motalavej, hvor jeg havde møde med dem. Statsministeren sagde til mig, at mit forslag om, at vi som boligselskab kan ophæve lejekontrakt for beboere, der dømmes for alvorlig kriminalitet ved første retsinstans, var lige til at løfte ind til vedtagelse i Folketinget. Men her over et år efter, kan jeg ikke se, at forslaget er vedtaget, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

Rykkerbrev til minister Boligformanden har derfor sendt et rykkerbrev til boligministeren, fordi han kan se, at en høring om forslaget er afsluttet i foråret 2021, men efterfølgende er der ikke fremsat noget lovforslag. Han beder derfor Kaare Dybvad om svar på, hvornår lovforslaget bliver fremsat.

- Ikke kun os men boligselskaber i hele landet er derfor stadig ramt af den gamle ordning, hvor vi trækkes rundt af dømte kriminelle beboere i op til fem år, før fraflytningen sker, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Han oplyser, at cirka en håndfuld lejemål er opsagt af BoligKorsør på Motalavej.

- Nogle af fraflytningerne har det taget flere år at få gennemført, men vi har som boligselskab i alle tilfælde fået ret i, at vi måtte opsige de pågældende beboere, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han forestiller sig, at det med den nye lovgivning bliver muligt for landets dommere ved første retsinstans at tilføje for den dømte ved dommen og straffens forkyndelse, at den dømtes lejemål også er opsagt, hvis boligselskabet har bedt om det.

Retssikkerheden? - Hvad med beboerens retssikkerhed? Hvis en dømt og opsagt beboer eksempelvis efterfølgende bliver frikendt i Landsretten?

- Jeg vil hellere give de mange lovlydige beboere på for eksempel Motalavej sikkerhed for, at dømte kriminelle ikke skal bo blandt dem i ventetiden frem til en ankesag. Ender det så med en frifindelse, ja så må vi jo se på mulig erstatning og et tilbud om et lejemål, hvis det ønskes, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Nye sager på vej Boligformanden fortæller, at der er nye sager på vej om grov kriminalitet begået af beboere på Motalavej. Derfor står de til miste deres boliger, hvis de dømmes for vold begået mod politiet i forbindelse med optøjer ved besøg på Motalavej af den indvandrerkritiske Rasmus Paludan .

Glæder sig over ro Ebbe Jens Ahlgren glæder sig over, at roen efter månedlange familiekonflikter atter har indfundet sig på Motalavej.

- Roen glæder mig, men jeg ved også, at dette kan ændre sig, og det er vel i fredstid, at man skal tilpasse lovgivningen, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Svar fra ministeriet Sjællandske har kontaktet Indenrigs- og Boligministeriet for at spørge til lovforslaget. Ministeriet oplyser, at der arbejdes på lovforslaget efter høringen i foråret, men det kan ikke oplyses, om det bliver i år, at lovforslaget fremsættes i Folketinget.