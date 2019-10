Da Ebbe Jens Ahlgren bakker ud med låste døre, sparker en af de unge på bilens forskærm i vrede over, at boligformanden har taget et billede af de unges bil inklusiv nummerpladen. Sjællandske erfarer, at sparket er fanget af et af de mange overvågningskameraer, der sidder under taget på tanken, som givet også har filmet de tre, som truede ham.Foto: Helge Wedel

Boligformand og byrådsmedlem truet og udsat for hærværk

Formand for BoligKorsør og byrådsmedlem for Venstre Ebbe Jens Ahlgren gik til »modangreb« med sin telefon mod fire unge af anden etnisk herkomst end dansk, da de truede ham og begik hærværk mod hans bil på tankstationen Circle K på Tårnborgvej. Her havde han oddset og købt blomster til sin kræftsyge kone.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her