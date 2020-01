På Slotsvænget 15 i Slagelse hænger nu en nyopsat hjertestarter. FOB Fællesorganisationens Boligforening har fået den doneret af Trygfonden. Privatfoto

Boligforening vil redde liv: Sætter hjertestarter op

FOB Fællesorganisationens Boligforening i Slagelse har for første gang hængt en hjertestarter op i deres område. Hjertestarteren, som skal være med til at redde liv, er doneret af Trygfonden og tilgængelig døgnet rundt.

Hvert sekund tæller, når hjertet stopper med at slå. Derfor er det vigtigt, at der er hjælp at hente. Og helst indenfor rækkevidde.

Det skal en grøn glasboks placeret på en rød murstensvæg på Slotsvænget 15 i Slagelse nu hjælpe til. FOB Fællesorganisationens Boligforening har nemlig netop sat en ny hjertestarter op.

Hjertestarteren er doneret af TrygFonden og med sin placering tilgængelig alle døgnets 24 timer.

Samtidig har fællesorganisationenen modtaget et kursus, hvor seks personer er blevet uddannet i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter. Det skal komme FOB's cirka 1.000 lejemål til gode.

- Vi er meget glade for, at FOB har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op og lære livreddende førstehjælp. Vi ved, at den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet, og jo flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt om i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude, og en person pludselig falder om med hjertestop, lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser.

Et vigtigt redskab Ifølge projektchefen viser de seneste tal fra Dansk Hjertestopregister, at 9,3 procent af dem, der i 2018 faldt om med hjertestop uden for et hospital, fik stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst. Men det tal kan godt blive endnu højere, mener Grethe Thomas.

FAKTA Sådan virker en hjertestarter:

Hjertestarteren kan »genstarte« hjertet med et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Den kaldes også en defibrillator eller en AED (automatisk ekstern defibrillator). En hjertestarter kan også være indopereret.

Starteren er en maskine og to elektroder, som aflæser hjertets elektriske rytme og finder ud af, om der skal gives stød. Der findes mange forskellige typer hjertestartere, men alle kan de aflæse hjertets rytme.

En hjertestarter guider igennem forsøget på genoplivning og fortæller, hvad man skal gøre.

Et hjertestop kan have mange årsager. Der kan både være hurtig, langsom eller ingen hjerterytme.

Hjertestarteren er særligt effektiv, hvis hjertestoppet skyldes hjertekammerflimren. Det betyder, at der er hurtig og uregelmæssig elektrisk aktivitet i hjertet.

Der er ofte gode muligheder for at behandle et hjertestop med både førstehjælp, hjertestarter og medicin. Men det er vigtigt at agere hurtigt. Man skal gerne yde førstehjælp i løbet af det første minut efter hjertestoppet.



Kilde: hjertestarter.dk,

Hjerteforeningen, Ritzau Sådan virker en hjertestarter: Hjertestarteren er nemlig et vigtigt redskab, når et hjertestop indtræffer.

- Det er meget positivt, men vi vil gerne have hjertestarterne i brug i endnu flere tilfælde. Man skal ikke være nervøs for at tage en hjertestarter i brug, for man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om. Det er vigtigt at huske på, understreger projektchefen.

Når en hjertestarter tændes, guider en stemme nemlig brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren eller brugen af den, da den er næsten umulig at bruge forkert.

Og det er vigtigt at reagere. For nye tal viser, at op mod 5.400 personer falder om med hjertestop uden for et hospital i Danmark - hvert eneste år. Det svarer til 15 personer om dagen.

Flere liv kan reddes I 77 procent af tilfældene trådte vidner til med førstehjælp, hvis man ser på tal for 2018, oplyser Trygfonden. Her lykkedes det at genoplive hele 813 mennesker svarende til 16 procent.

En hurtig indsats er derfor altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund der går uden hjælp, falder chancen for at overleve. Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulancen ankommer, er der således kun 11 procent chance for at overleve.

Men ydes der livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 16 procent. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 procent overleve.

- Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, understreger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser.

Den nyopsatte hjertestarter i Slagelse kan ses på »www.hjertestarter.dk« hvor andre kan finde den. Hvis man altid nemt ønsker at kunne se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret, kan man besøge samme hjemmeside eller downloade appen »TrygFonden Hjertestart« gratis til iPhone, Windows og Android.