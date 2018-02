Korsørs Emil Kot er blandt mesterskabsfavoritterne. I baggrunden træner Mark Hulstrøm. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Boksemesterskab i Vemmelev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boksemesterskab i Vemmelev

Slagelse - 04. februar 2018 kl. 08:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klubben var vært i 2013, og nu skal den være det igen, når Sjællands bedste boksere skal findes i Vemmelevhallen i weekenden den 2. til den 4.marts.

Op imod 400 boksere ventes at deltage. Korsør Amatør Bokseklub søger om økonomisk støtte fra kommunen til til stævnet for i alt 51.000 kroner inklusiv fritagelse for leje af Vemmelevhallen på 18.000 kroner.

Lejefritagelsen kommer dog næppe på tale, hvis politikerne i kultur- og fritidsudvalget på deres møde tirsdag den 6. februar følger indstillingen fra kommunens administration, for det er vedtaget, at der skal betales leje ved entrégivende arrangementer. Ved boksestævnet skal publikum betale 75 kroner per dag eller 150 kroner for alle tre dage. Der ventes mellem 500 og 700 tilskuere.

Heller ikke 25.000 kroner til turneringsgebyr i form af udgifter til kørselspenge til dommer og kampleder, udgifter til pokaler, diplombeviser og stævnelæger, anbefales politikerne at sige ja til. Praksis er nemlig, at kommunen ikke yder tilskud til pokaler og diplombeviser, kørselspenge og anden aflønning. Det bemærkes også, at bokseklubben i 2016 havde et overskud på næsten 82.000 kroner.

8000 kroner til leje af boksering plus 5000 til markedsføring af stævnet skulle der derimod være udsigt til at få et politisk ja-nik til.

Korsør Amatør Bokseklub er i øvrigt igen blandt Danmarks bedste, efter den for nylig ved danmarksmesterskaberne hev to guld- og en sølvmedalje hjem hos eliten.

Tilbage i 1990erne havde klubben også en absolut storhedstid med de gamle bokse-stjerner, Brian Nielsen, Jesper D. Jensen og Mark Hulstrøm, som var blandt de største navne, som satte Korsør på land- og verdenskortet. Nu er det Vemmelevs tur til at komme på kortet.

Administrationen i kommunen vurderer nemlig, at »stævnets placering vil medvirke til at skabe liv og interesse i samt profilere en by i kommunen, hvor der ikke normalt afholdes store mesterskaber.«