Bokseklub begrænset af regler: Udsatte unge har ikke råd til udstyr

Hvornår medlemmer af Slagelse Bokseklub igen kan komme i ringen, står hen i det uvisse. Sådan lyder det fra formanden Jimmy Nielsen, selv om regeringen nu har åbnet op for, at al indendørs idræt kan genåbne. Nye retningslinjer, der kræver afstand og minimal kropskontakt, gør det nemlig svært at genåbne, når man er en bokseklub, mener formanden. Han frygter derfor også, at udsatte unge vil miste et tiltrængt fristed.

Retningslinjer for at begrænse smitte med coronavirus gør det svært for bokseklubber at genåbne. Det siger formand for Slagelse Bokseklub, der også bekymrer sig for de mange unge med en socialt belastet baggrund, der normalt bruger klubben.

Slagelse - 11. juni 2020 kl. 10:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvordan holder man to meters afstand i en boksering? Det kan man jo ikke. Det er bare ikke sådan, boksning fungerer.

I Slagelse Bokseklub slår formand Jimmy Nielsen ud med armene. Men det er ikke af begejstring over fremrykningen af landets genåbning, som nu tillader al indendørs idræt. Som man ellers skulle tro.

Ifølge Jimmy Nielsen, der selv har 98 boksekampe bag sig, gør Kulturministeriets retningslinjer det nemlig »stort set umuligt for en bokseklub at genåbne«.

For eksempel siger retningslinjerne, som nu også er meldt ud af DaBU, Danmarks Bokse-Union, at der så vidt muligt skal holdes to meters afstand ved aktivitet med »fysisk anstrengelse«.

- Jeg ved ikke, om du nogensinde har været i en boksekamp. Men måske har du set én i fjernsynet. Fysisk anstrengende er slet ikke dækkende for, hvor hårdt det er at stå der og svede, lyder det fra Jimmy Nielsen.

Går ud over udsatte unge Coronavirus er ikke luftbåren, men smitter gennem dråbe- og kontaktsmitte, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Selv om idræt med kropskontakt nu igen er tilladt, bør andelen af tid med kropskontakt derfor minimeres. Særligt ved ansigt-til-ansigt-kontakt, siger retningslinjerne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Handskerne her må fortsat samle støv, hvis og når Slagelse Bokseklub genåbner. De må nemlig ikke længere lånes ud som følge af coronavirus - men særligt udsatte unge har ikke råd til eget udstyr, lyder det. Foto: Fleur Sativa



Desuden må udstyr ikke deles mellem medlemmer. Derfor skal det enkelte medlem altså selv medbringe for eksempel handsker, måtter eller sjippetove.

Noget, der i høj grad bekymrer formanden for bokseklubben i Slagelse.

Flere af klubbens medlemmer er nemlig socialt belastede unge, der kommer fra en baggrund med kriminalitet og ofte fattige kår.

- De har ikke bare råd til at gå ud og købe det her udstyr. De plejer at låne vores. Og det er jo også det, som de betaler for at kunne gennem deres medlemsskab, forklarer Jimmy Nielsen.

Risikerer at miste fristed Formanden for Slagelse Bokseklub frygter derfor, at flere unge i Slagelse nu - og på uvis tid - vil miste deres fristed. Det er nemlig netop det, bokseklubben ofte fungerer som, siger han.

"Det er jo forskellige ting, som de her unge går og bokser med i hverdagen, når de ikke er i ringen."

- Jimmy Nielsen, formand, Slagelse Bokseklub For eksempel er klubben ikke kun et sted, hvor der bokses. Her snakkes der også om de ting, der kan være svære.

- Det er jo forskellige ting, som de her unge går og bokser med i hverdagen, når de ikke er i ringen. Så nogle gange trækker vi dem med herind og tager en snak, fortæller Jimmy Nielsen og viser et af klubbens baglokaler frem, hvor der står bløde sofaer placeret i hjørnet.

- Vi er jo ikke psykologer eller rådgivere. Men vi kan fungere som en god ven. Og ofte er det bare lige dét - sammen med et lyttende øre - som de unge har brug for, forklarer Jimmy Nielsen.

Det lyttende øre og venskaberne i klubben har dog været langt væk det sidste stykke tid, da bokseringen i Slagelse Bokseklub har været tom siden den 11. marts.

Her lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde store dele af Danmark ned - herunder al idræts- og foreningsliv. Artiklen fortsætter efter billedet...

På det sidste har man trænet med denne pind i Slagelse Bokseklub. »Hold afstand«, lyder rådet stadig - også i ringen, hvor der så vidt muligt skal holdes to meters afstand, og fysisk kontakt skal begrænses. Foto: Fleur Sativa



Siden har Slagelse Bokseklub i forbindelse med den gradvise genåbning kun kunnet tilbyde udendørs træning i begrænset omfang. Som regel ved skyggeboksning - altså hvor man bokser uden modstander.

Kender ikke dato for genåbning I øjeblikket er sæsonen - som har været i en noget amputeret udgave - imidlertid slut. Og ifølge kalenderen skal en ny sæson først begynde igen til august. Hvis coronavirus altså tillader det, bemærker Jimmy Nielsen.

- Vi er jo egentlig på ferie lige nu. Men vores medlemmer har ikke været rigtigt i gang i flere måneder. Så de tripper jo for at komme i gang igen, fortæller bokseklubbens formand, der ikke på stående fod ved, hvornår klubben vil genåbne:

- Formelt set må vi åbne allerede i dag. Men med de her retningslinjer kan jeg ikke se det ske, siger bokseklubbens formand.

- Det er selvfølgelig hårdt for klubben. Men det er særligt hårdt for vores medlemmer, slår han fast.

Formand Jimmy Nielsen ved ikke på stående fod, hvornår Slagelse Bokseklub genåbner. Foto: Fleur Sativa



Sandsækkende her må bruges, hvis de sprittes af. Men andet udstyr skal medlemmer selv medbringe.



Selv har Jimmy Nielsen 96 boksekampe bag sig. Han ved derfor, hvor svært det er at følge retningslinjerne, hvis man skal i ringen.