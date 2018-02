Boeslunde Vandværk skal bruge to nye bestyrelsesmedlemmer, når der er generalforsamling den 12. marts. Foto: Mette Kjær Nielsen

Boeslunde Vandværk efterlyser nye bestyrelsesmedlemmer

Slagelse - 23. februar 2018 kl. 12:58 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Boeslunde Vandværk den 12. marts kalder til generalforsamling, er det med et særligt opråb: Nye bestyrelsesmedlemmer søges.

Det er ikke første gang, at Boeslunde Vandværk har været nødt til at annoncere om de manglende bestyrelsesmedlemmer. Det kan nemlig godt være ganske svært at få medlemmer til at stille op til posterne.

- Det er jo vores allesammens vandværk - vandværket er ejet af brugerne, så nogle skal jo tage ansvar og stille op, siger bestyrelsesformand Karl Aage Hartmeyer.

Bestyrelsen skal ifølge foreningens vedtægter bestå af fem medlemmer og en suppleant. Lige nu er der dog kun fire, da et bestyrelsesmedlem er fraflyttet området. En anden ønsker at trække sig ved generalforsamlingen, og der er derfor brug for to nye bestyrelsesmedlemmer i vandværket.

- De færreste tænker over, at vandværkerne er andelsselskaber - at de er nogle af de sidste kooperativer, der er tilbage i Danmark. Og de færreste tænker over vandet, inden det er væk. Det er vigtigt, at vi tager medansvar. Man skal melde sig, hvis man går op i sit lokalsamfund og fællesskabet. Alle bør gå op i deres vandforsyning, siger Karl Aage Hartmeyer.

Han forklarer at bestyrelsen typisk træder sammen én gang om måneden for at træffe beslutninger, ud over det, er der kun arbejde, når noget en gang i mellem ikke gå helt efter planen.

Han fortæller også, at man ud over at annoncere efter de manglende bestyrelsesmedlemmer også forsøger at tale med forskellige medlemmer og slå lidt på tromme for at få to til at melde sig ganske frivilligt til at tage en tørn i Boeslunde Vandværks bestyrelse.

Generalforsamlingen finder sted mandag den 12. marts klokken 19.30 i Boeslundehallen.

Skulle man have fået lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet i vandværket, er man velkommen til at komme - og til at tage kontakt til formand Karl Aage Hartmeyer, hvis man skulle have spørgsmål inden generalforsamlingen.