Se billedserie Tilflytter Lykke Nielsen og hendes børn, Elias og Sofie, samt kammeraten Celine var klar til at samle affald. Foto: Per Vagnsø

Børneopdragelse via affald

Slagelse - 19. september 2020 kl. 17:48 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig så der ganske pænt ud omkring mødestedet ved Dagli'Brugsen, da de frivillige affaldsbekæmpere samledes lørdag formiddag i Vemmelev. Da de et par timer senere afleverede sækkene med dagens »fangst«, var det tydeligt, at det kun var på overfladen, at Vemmelev havde været ren, inden de gik i aktion.

Der var ikke så mange, der havde meldt sig til »Hold Vemmelev Ren« på forhånd, men på dagen kom der alligevel omkring 20

børn og voksne, som behørigt ekviperede med gule veste og bevæbnede med sække og affalds-snappere blev sendt af sted ad fire forskellige ruter.

Blandt dem var tilflytteren Lykke Nielsen med sine to børn på seks og otte år plus en lånt nabopige.

- Vi har boet her et år og var også med til at samle affald, da vi boede i Holbæk. Det er godt at lære vores børn, at vi indgår i et fællesskab. Vi sad i morges og snakkede om, at vi skal passe på jorden og dyrene. Det handler om, hvad vi giver videre til vores børn, sagde Lykke Nielsen, mens hun og børnene begyndte at indfange cigaretskodder, plastic og andre ting, som nogle bare smider fra sig.

- Ja, det er da skørt, at det overhovedet er nødvendigt, bemærkede Lykke Nielsen.

Også en anden mor gik op i det med at åbne børnenes øjne for, at vi skal passe på naturen og tænke på, hvor mange år mange former for affald kan ligge uden at forgå.

Og når man spurgte børnene, hvad de mente om dagens opgave, gik bedømmelserne fra »hyggeligt« til »fedt«.