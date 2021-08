Forsinkede byggeprojekter vækker panderynker. Der skal findes alternativer til pasning af børn. Foto: Fleur Sativa

Børnene står i kø for at komme i kommunale dagtilbud - men pladserne er der ikke

I flere distrikter i Slagelse Kommune vil antallet af børn de kommende år overstige mængden af institutionspladser. Med to forsinkede byggerier i Slagelse må kommunen efter alt at dømme ty til midlertidige løsninger, hvor nogle forældre risikerer at måtte køre langt.

Slagelse - 09. august 2021

Begrebet »babyboom« er blevet anvendt hyppigt de senere år. Med rette. Krydret med en øget tilflytning af småbørnsforældre fra andre kommuner gør faktummet dog nu, at Slagelse Kommune må skride til alternative, midlertidige løsninger for at opfylde den pladsgaranti, der skal ydes til forældre og borgere efter loven.

Efterspørgslen efter pladser i kommunens forskellige dagtilbud er nemlig vokset og har siden 2015 været støt stigende. I første kvartal af 2021 var antallet af børn i alderen 0-5 år steget med 230 på de seks år, og heraf var de 213 i alderen således, at seneste status lyder på 4682.

Allerede har et væld af kommunens institutioner bygget om og til igennem årene for at kunne rumme alle børn i fremtiden. To forsinkede projekter i Slagelse, projektet Jonslunden samt Skovsøbakken længere ude ad Ndr. Ringgade ved Bakkevej, giver dog udfordringer, viser det sig nu.

Det første projekt er først færdigt i april 2022 og ikke, som var planen var, i 2021. Skovsøbakkens tidsplan er også modereret, sådan så datoen for ibrugtagning skal findes i januar 2023 og ikke i 2022's sensommer som ellers planlagt.

Foreslår pavillon og midlertidige lokaler

For Skovsøbakkens vedkommende kan en løsning være at etablere tilbuddet i midlertidige lokaler, indtil selve institutionen er klar til brug i 2023. For børnene har brug for en dagtilbudsplads.

Det lægger kommunens forvaltning op til på børne- og ungeudvalgets møde i dag, mandag, hvor man foreslår at frigive 3,47 millioner kroner til at »håndtere kapacitetsudfordringerne«, som det lyder.

Meningen er at få gang i en institution, der ligger i tilknytning til den adresse, den kommende børnehave får. Men der er også andre muligheder.

- Endeligt kan rammerne for den tidligere Slotsbjergby Daginstitution gendannes til daginstitution. Da der er brug for at handle hurtigt, kan den sidste løsning blive nødvendig at tage i anvendelse, selvom det betyder en placering i forholdsvis stor afstand fra Skovsøbakkens kommende placering, fremgår det af udvalgsdagsordenen.

Altså kan forældre - for en periode - risikere at skulle aflevere børn et helt andet sted i Slagelse Kommune.

Overalt i kommunen Det er imidlertid ikke kun i Slagelse by, der er pladsudfordringer. Også i specielt Korsør opleves et stigende børnetal og dermed et større behov for pladser, end udbuddet reelt afspejler for tiden.

Derfor kan det i Korsør blive en realitet, at tilflyttere med flere end ét barn ikke kan vide sig sikre på at få plads til alle børn i samme institution.

Samtidig drøftes muligheden for at tage en pavillon i brug, som tidligere har været brugt i Slots Bjergby. Den løsning kræver en byggetilladelse, flytning, istandsættelse og møblering, så den kan bruges så snart som muligt. Geografisk vurderes et kommunalt ejet grundstykke ved Lilleskovvej som optimalt.

Et alternativ er at se bort fra en pavillon og i stedet tage Skovvej 99 i brug igen. Bygningen der er lige inden sommerferien fraflyttet af Daginstitutionen Lilleskov, idet bygningen skal bruges til andre kommunale formål. Bygningen er indrettet, så den kan bruges af børn over tre år.

Der skal handles Spørger man udvalgsformand Helle Blak (uden for partierne), er der ingen tvivl om, at der er en udfordring, der skal tages hånd om. Udvidelse af eksisterende institutioner synes dog ifølge hende ikke at være løsningen udelukkende.

- Jeg går ikke ind for burbørn. Der er en begrænsning på, hvor mange vi kan putte ind i en institution. Det her drejer sig jo også om miljøet for både børn og de ansatte. Så hvis det betyder, at der skal bygges mere, så må vi gøre det, siger Helle Blak, som bemærker, at udviklingen forpligter.

Hun ærgrer sig i den forbindelse over, at det tager over en valgperiode, fra en idé om nye daginstitutioner ser dagens lys, til byggerier står færdige.

- Det tager mange år, men det er ærgerligt, når vi står og skal bruge dem, siger hun.

Flere flytter væk Ifølge Slagelse Kommunes pladsanvisning er der flere nuancer i tallene. Mens det nemlig viser sig, at behovet generelt er voksende, er der forskelle alt afhængigt af aldre.

Mens der kommer flere 0-2-årige, og for så vidt også treårige, viser tendensen, at flere familier senere fraflytter.

Man kan således konstatere, at tilflyttere med helt små børn i stigende grad efterspørger pladser, mens familier med børn over tre år fraflytter kommunen.

