Børnene sprang ud med nyt flag

Daginstitutionen Firkløveren har i år gjort sig fortjent til et nyt Grønne Spire-flag under Friluftsrådet. I år er det et Spring Ud i Naturen-flag, institutionen har fået sammen med et certifikat for børn og medarbejderes fokuserede indsats for kropslig udvikling i uderummet med naturen som ramme.