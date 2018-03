Se billedserie Godt 100 børn fra 0. til 6. klasse på Kirkeskovsskolen deltog i årets Team Rynkeby Skoleløb.Foto: Mette Kjær Nielsen

Børnene løb og løb for de lungesyge

Slagelse - 24. marts 2018

Lidt flere end 100 børn var med, da det sidste programpunkt inden påskeferien blev gennemført fredag lige over middag på Kirkeskovsskolen mellem Bøgelunde og Rude. De deltog nemlig som en af syv skoler i Slagelse Kommune i Team Rynkeby Skoleløbet, hvor de i en halv time skulle løbe runder på skolens grund. For hver runde fik de en streg på hånden. De streger skulle bruges til at gøre regnskab med de sponsorer, børnene inden løbet havde lavet aftaler med. Eksempelvis fem kroner pr. runde.

Sidste år samlede Kirkeskovskolens elever 15.077 kroner ind på den måde.

- Vi kom med sådan lidt ved et tilfælde sidste år. Vi fik - uden umiddelbart at have tilmeldt os - leveret sponsorsedler, diplomer, juice og armbånd - men så kom vi med. Bagefter talte vi med elevrådet, bestyrelsen og personalegruppen, og alle syntes, det var en god idé, som vi skulle gentage, fortæller skoleleder Dorte Bo Næsborg, efter at hun har sat løbet i gang.

Der er mange gode grunde til, at Kirkeskovskolen deltager i Team Rynkeby Skoleløbet, forklarer skolelederen.

- For det første er det jo altid godt, når børnene får noget motion. I efteråret har vi Skolernes Motionsdag, så det er godt, at der nu også sker noget inden påskeferien, siger Dorte Bo Næsborg.

- For det andet er det rigtig godt at have nogle aktiviteter, som vi kan lave i fællesskab på tværs af klassetrinene. Det giver sammenhold at samle ind sammen, siger skolelederen og fortsætter:

- For det tredje kan børnene rigtig godt lide at gøre noget godt for andre børn og samle penge ind sammen - det giver sammenhold, og det kan de lære meget af, siger Dorte Bo Næsborg.

Hun fortæller også, at eleverne inden selve løbsdagen har haft besøg fra Team Rynkeby, som kom for at fortælle om Børnelungefondens arbejde for børn med eksempelvis astma. Det er Børnelungefonden, som får alle pengene fra løbet i Danmark, hvor i alt 109.000 børn fra 340 skoler landet over deltager.

Men faktisk er løbet ikke kun i Danmark - der bliver også løbet i både Sverige og Finland.

- Det giver børnene en følelse af at være en del af noget større, slutter skoleleder Dorte Bo Næsborg.

Da eleverne var nået i mål efter den halve times løb, fik de udleveret hver en juicebrik, et armbånd og et diplom som tak for støtten. Det endelige indsamlede beløb fra årets skoleløb kendes først den 20. april.