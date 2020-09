Se billedserie Annette Schøt, til venstre, og Dorte Jensen blev begge valgt til den nye forenings styregruppe. Foto: Per Vagnsø

Børnene har fået en ven: Ny forening skal hjælpe til bedre sagsbehandling

Slagelse - 21. september 2020

Familier, der kæmper med kommunale sagsbehandlere på især børne- og ungeområdet, skal fremover kunne få hjælp af de frivillige medlemmer af Støtteforeningen for Slagelse Kommune, der lørdag holdt stiftende generalforsamling på Slagelse Bibliotek.

Ifølge de otte deltagere i generalforsamlingen er der mere end rigeligt at tage fat på. Dels ved at blande sig i den offentlige debat om emnet, dels ved blandt andet at fungere som bisiddere ved møder med kommunen. Ikke mindst i sager om tvangsfjernelser.

- Som det er nu, er det børnene, der lider under dårlig sagsbehandling. Det skal være slut med rodede sagsakter, hvor man ikke kan finde hoved eller hale i det, der står, lød det fra en af initiativtagerne til foreningen, Annette Schøt, da hun præsenterede foreningens formål. Specieltmed udgangspunkt i de mange tvangsfjernelser af børn.

Mere samvær

- Der skal langt mere fokus på samvær med de biologiske forældre, og borgerne skal behandles respektfuldt. Børn er ikke sager. Det er små mennesker, og hvis et barn beskrives som behandlingskrævende, skal det dokumenteres. Der er brug for en kultur-, adfærds- og holdningsændring, fortsatte hun og tilføjede, at den kommunale forvaltning må lægge egne holdninger og fordomme væk.

Flere af deltagerne i den stiftende generalforsamling kunne berette om grumme oplevelser med det kommunale system, og håbet er at kunne påvirke systemet og støtte familiernes retsstilling. Det er retssikkerheden, der skal værnes om, uanset om den endelige afgørelse i en sag falder i god jord hos forældrene eller ej.

- De gode eksempler hører vi ikke om, og dem, som virkelig er blevet kørt over af systemet, tør ikke stå frem. Den, der klager, skal ikke være alene, fastslog Annette Schøt.

Bedre arbejdsmiljø

Foreningen er partipolitisk uafhængig, og sigtet er at bidrage med konstruktiv kritik af sagsbehandlingen og at være med til at styrke arbejdsmiljøet for kommunens personale, der arbejder med foruroligende mange klagesager.

Det koster ikke noget at være medlem af foreningen, og man skal ikke være medlem for at få dens assistance.

Foreningen fik på den stiftende generalforsamling en styregruppe bestående af Annette Schøt, Dorte Jensen, Mia Jørgensen, Anette Woetmann og Christopher Trung.