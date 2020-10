59-årig mand, der i januar blev løsladt fra fængslet, opbyggede tillidsforhold til dreng. Det viser domsudskrift.

Børnelokker vandt 11-årigs tillid - og så begik han sit overgreb

Den 59-årige børnelokker, der anses som »persona non grata« i Hejninge-området, blev ikke bare dømt for krænkelse af en 11-årig dreng sidste år, men også for besiddelse af børneporno. Han opbyggede et tillidsforhold forud for ugerningen i fjor, viser domsudskrift.

Slagelse - 30. oktober 2020 kl. 12:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Den 59-årige mand, der af folk i området omkring Trelleborg Friskole ønskes hen, hvor peberet gror, afviste pure. Det samme gjorde hans kone, som ifølge sin vidneforklaring iagttog, hvad der skete den 8. april 2019 i parrets garage.

Alligevel blev omtalt børnelokker, der lusker rundt i lokalområdet, hvor han primært har opsøgt drengebørn i pubertetsalderen de seneste måneder, sidste år idømt ni måneders fængsel for at forulempe en lokal dreng på sin egen matrikel.

Sjællandske har fået aktindsigt i domsudskriftet hos Retten i Næstved, hvori det blandt andet fremgår, at manden for det første burde have vidst, at han havde med et blot 11-årigt barn at gøre.

- Retten finder efter forklaringerne og den øvrige bevisførelse, at tiltalte var bekendt med, at forurettede var 11 år på gerningstidspunktet, lyder det.

Ifølge domsudskriftet burde han samtidig have standset sine tilnærmelser, idet retten i dommen bemærker, at han har opbygget et tillidsforhold efter en kontakt, han selv og ikke drengen tog initiativ til.

Troede på drengen - ikke den dømte

Under retssagen fortalte den dømte selv, at han på et tidspunkt havde masseret forurettede på ryggen, fordi drengen havde ondt.

Sidstnævnte forklarede dog i retten, at den dømte 59-årige havde udsat ham for et overgreb, som politiet betragter som »andet seksuelt forhold end samleje«, ligesom krænkeren angiveligt skal have sagt, at barnet ikke måtte sige noget til sin mor, fordi manden »så ville komme i fængsel, eftersom man ikke måtte massere nogen under 15 år.«

Modsat både manden og konens forklaring, der gik på, at der intet var hændt i garagen, som hun kunne holde øje med fra et vindue, fandt retten drengens forklaring både »troværdig, præcis og detaljeret«.

I sagen blev det samtidig forklaret, at den dømte sendte breve til drengens mor og offeret selv med forskelligt indhold. Han har undervejs bedt om, at brevene blev brændt, ligesom ordensmagten i kølvandet på retssagen konfiskerede en Lenovo-computer med børnepornografisk indhold.

Manden blev dømt sidste sommer, men blev allerede frihedsberøvet den 29. april, fremgår det. Han skulle samtidig betale drengen 20.000 kroner i erstatning.

