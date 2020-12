Se billedserie 59-årig børnelokker, der er tidligere dømt, lusker fortsat rundt. Han skal bremses, lyder det.

Børnelokker spøger fortsat: Forslag skal bane vej for kastration og et farvel til nabolaget

En 59-årig, dømt mands lusken omkring i ikke bare Hejninge-området, men nu også inden for Slagelses byskilte, understreger behovet for strengere straffe og andre foranstaltninger. Dansk Folkeparti vil gøre livet surt for pædofile.

Slagelse - 22. december 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Uterligheder skal straffes, og går de ud over børn, skal hammeren falde endnu tungere, end det har været tilfældet.

Det mener Dansk Folkeparti på Christiansborg, som er på trapperne med et beslutningsforslag, der skal sørge for skrappere straffe og ikke mindst forebygge, at overgrebene overhovedet sker.

- Det er vigtigt at beskytte vores børn. Pædofili er en frygtelig forbrydelse, og det kan ødelægge et barns liv fuldstændig, siger partiets retsordfører, Peter Skaarup, der den seneste tid har reageret på Sjællandskes hyppige omtaler af en 59-årig mand med adresse i Hyllerup-området.

Han har i løbet af efteråret lusket rundt ved Trelleborg Friskole, hvor han har udset sig en række mindreårige drenge, som han har interesseret sig for alene med formålet at opnå kontakt til i hvert fald ét barn, som han tidligere er dømt for at have krænket.

Forbrydelsen fandt sted, da drengen var 11 år i fjor, og manden blev idømt ni måneders fængsel.

Skal stoppes Hovedet på sømmet er imidlertid, at manden efter løsladelsen har genoptaget aktiviteten. Han ses dog nu ikke kun ved Trelleborg Friskole, men også inden for Slagelses byskilte, hvor han tager ophold ved busstoppesteder og sågar ved Slagelse Station, hvor han holder øje med børn, der tager en fribus i skole. Det bekræfter både personale og forældre.

- Det bør bekæmpes. Der er simpelthen nogle pædofile, der efter dom nægter at modtage behandling, og den gruppe er interessant. De nægter at se i øjnene, at de er syge, så her skal vi sætte ind noget mere, end vi har gjort, mener Peter Skaarup.

Han henviser også til en sag fra Slagelse Svømmehal, hvor en 56-årig mand i juni slap med en bøde på 7.500 kroner for at onanere foran børn i omklædningsrummet.

Klar til medicinsk kastration Beslutningsforslaget skal snart fremsættes og indeholder blandt andet indsatser vedrørende struktureret forebyggelse, strengere og mere effektive straffe, krav om kognitiv behandling, medicinsk kastration - eventuelt under tvang, hvormed man fjerner kønsdriften - og større og mere indgribende opfølgning.

Der skal samtidig sættes ind i forhold til offentlige oplysningskampagner, og de dømte krænkere skal have opholdsforbud.

For nogles vedkommende skal passet også tages fra dem, så de ikke kan rejse til udlandet, hvor krænkelser begået mod børn har et større omfang end i Danmark.

Peter Skaarups partikollega Martin Henriksen, der er folketingskandidat i Slagelsekredsen, har tidligere udtrykt, at netop den 59-årige mands tilnærmelser må stoppes.

- Ærlig talt burde man hænge et billede op ham, har han tidligere sagt til Sjællandske, efter også forældre og skole har udtrykt bekymring.

Ifølge Dansk Folkeparti er det vigtigt, at der gribes ind, så ikke eksempelvis sagen om en pædagog fra Beder ved Aarhus gentages.

Her blev en pædagogmedhjælper i 2007 idømt tre års fængsel for overgreb på 13 børn i den børnehave, han arbejdede i. Efter afsoning af straffen flyttede han til Roskilde, hvor han under nyt navn begik nye overgreb på to søstre fra 2013-2016, hvorefter han igen blev anholdt og efterfølgende idømt forvaring.

