Artiklen: Børnelokker røg i spjældet for at krænke dreng: I dag bor han samme sted og tæt på både offer og skole

Børnelokker røg i spjældet for at krænke dreng: I dag bor han samme sted og tæt på både offer og skole

Ni måneders fængsel og et krav om betaling af 20.000 kroner i erstatning til sit offer.

Det var dommen, som en 59-årig mand fra Hejninge-området blev idømt i fjor for overtrædelse af straffelovens paragraf 216. Her lød påstanden netop på en ubetinget fængselsstraf for »andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år«, idet manden, der i dag nok mere er kendt under titlen »børnelokker« ifølge anklagen skal have forulempet og seksuelt krænket en lokal dreng.