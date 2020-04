Se billedserie Børnehuset Møllebakken er en af de mange børneinstitutioner, der genåbner i dag. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Børnehus er klar til et ukendt antal børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehus er klar til et ukendt antal børn

Slagelse - 15. april 2020 kl. 16:10 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Børnehuset Møllebakken i dag igen tager imod 0-6-årige børn i vuggestue og børnehave, er det med fuldt personale for en sikkerheds skyld, men leder Jan Hansen ved reelt ikke, hvor mange af de små, der dukker op.

Han regner ikke med, at det bliver hele styrken, men med de mange retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der skal følges, har han garderet sig personalemæssigt i den planlægning for genåbningen, der begyndte allerede før påske .

- Vi er så klar, som man nu kan være, men det er jo en prøvelse. Vi åbner onsdag, men det bliver ikke, som det plejer at være. Efter en kort morgenmad skal børnene være ude resten af dagen, og vi har bestilt telte til små grupper. Vi ved jo ikke, hvordan vejret bliver, men så er der mulighed for at trække ind, siger Jan Hansen.

I går var institutionen ved at skaffe flere håndvaske, og når en forælder ankommer, tager personalet imod barnet ved døren.

I de her tider skal åbenheden være på en anden måde, siger lederen og nævner, at børnehuset er priviligeret ved at have en meget stor legeplads, og at aktiviteterne såvidt muligt skal være dem, børnene kender.

- Vi følger Sundhedsstyrelsens og Slagelse Kommunes procedurer, men selvfølgelig kan vi ikke garantere to meters afstand mellem børnene hele tiden, men de skal være i mindre grupper, og vi har sat ekstra borde og bænke frem, siger Jan Hansen.

Selv om han ikke ved, hvor mange børn, der kommer, ved han, at nogle forældre er bekymrede. Nogle har familie i corona-risikogruppe.

- Jeg har det fint med, at vi åbner. Vi er ved godt mod, og man skal jo starte et sted. Vi står da over for noget, vi ikke har prøvet før, og vi er meget klogere om 14 dage, men jeg synes, vi er klar til at tage imod, siger Jan Hansen.