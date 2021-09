Den tidligere børnehave på Strandvej inklusiv legeplads er solgt over mindsteprisen på 3.150.000 millioner kr. for 3.385.000 kr. til lokal boligudlejer. Privatfoto

Børnehave solgt til lokal boligudlejer

Kommunen fik flere bud på den tidligere børnehave på Strandvej, hvor mindsteprisen var sat til 3.150.000 millioner kroner. Den blev solgt for 3.385.000 millioner kroner.

Slagelse - 10. september 2021

- Det er en flot ejendom, og den ligger godt med kig til vandet, og så er den godt vedligeholdt udvendig med blandt andet nyt tag.

Den nye ejer af den tidligere børnehave på Strandvej 18 er 43-årige Dennis Granell, der de seneste 20 år har bygget sit boligudlejningsfirma DG Ejendomme op fra ingenting til i dag at råde over 600 lejemål. Han er derfor godt tilfreds med, at det netop er hans bud på 3.385.000 millioner kroner, som blev foretrukket af kommunen, der havde udbudt den tidligere børnehave og patricer-ejendom til salg for en mindstepris på 3.150.000 kroner.

- Jeg regner med, at der kan udstykkes fem ejerlejligheder i ejendommen, som jeg så starter med at leje ud, siger Dennis Granell. Hvornår ved han ikke på det i øjeblikket glohede byggemarked, ligesom han også har gang i flere andre byggeprojekter i sin virksomhed.

- Den er naturligvis slidt indvendig efter institutionsbrug, men det gør ikke så meget, fordi det meste skal rives ud og erstattes af nyt til de kommende lejligheder, siger Dennis Granell.

Bor i Korsør Selv bor han i Korsør på Lerhøj, men byen er ikke der, hvor han de fleste lejemål.

- Jeg har nogle få i Blinde Port, men vil helst ikke have for mange i den by, hvor jeg selv bor, siger Dennis Granell med tilføjelsen, at Korsør er en skøn by at bo i.

Med købet råder han nu også over en et samlet etageareal på 453 kvadratmeter fordelt på to plan beliggende på en 1124 kvadratmeter stor grund i samme bydel, hvor han også selv bor. Ejendommen er bygget i 1919 og ombygget i 1963.

Flere bud Det er erhvervsmægler Thomas Hansen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har stået for at have ejendommen i udbud. Efter Sjællandskes oplysninger var Dennis Granell ikke den eneste, der bød.