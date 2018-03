Helle Blak (SF), formand for børne - og ungeudvalget i Slagelse Kommune, nævner dialog med foreninger og mere uddannelse som nogle af de tiltag, der kan være med til at hjælpe borgere, der er ramt af kontanthjælpsloftet, tilbage på arbejdsmarkedet.

Børnefattigdom vokser i Slagelse

Det fremgår af analysen, at Slagelse Kommune er et af de fire områder i Danmark med den største stigning i børnefattigdom.

Helle Blak (SF) og formand for børn- og ungeudvalget er ikke forbløffet over analysen.

- Jeg er overhovedet ikke overrasket, og jeg har blandt andet været tæt på mødregruppen, hvor jeg møder nogle af de forældre, der har svært ved at få det til at hænge sammen rent økonomisk, forklarer Helle Blak, der uddyber, at alle børn ikke nødvendigvis kan have de samme økonomiske muligheder, men at dette er en »virkelig trist udvikling.«, der påvirker børnene.