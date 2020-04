Forældre skal kunne aflevere deres børn, slår borgmester fast.

Send til din ven. X Artiklen: Børnefamilier presses af korte åbningstider: Kommune klar med midlertidig løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnefamilier presses af korte åbningstider: Kommune klar med midlertidig løsning

Slagelse - 18. april 2020 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige for tiden er det i høj grad betalingen for dagtilbud, der er oppe at vende. Ikke bare i Slagelse Kommune, men også i resten af landet.

Politikere over en bred kam lægger op til at kompensere børnefamilier dels for de penge, de har betalt for et tilbud, som de ikke har kunnet bruge, men også for den tid, der venter, og hvor det i øvrigt hilses velkommen, hvis de, der kan, holder deres børn hjemme.

- Det er en stor hjælp, hvis man kan holde sit barn hjemme i disse tider. Der er pres på, og så skal man selvfølgelig også slippe for at betale, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der på mandag drøfter mulighederne for kompensation med sine politiske kolleger i Slagelse Kommunes økonomiudvalg.

Her er spørgsmålet, hvorvidt man vil - og i sidste ende overhovedet har hjemmel - til eksempelvis at kompensere i skikkelse af gavekort til brug inden for kommunegrænsen.

- Den første melding er, at det er svært - og måske også på kanten af, hvad man må. Vi undersøger de sidste ting til mandag, for det vil hjælpe, når vi taler om at støtte det lokale butiks- og erhvervsliv, der har det svært, siger borgmesteren, hvis idé om gavekort ikke vil mødes af opadvendte tommelfingre hele vejen rundt.

- Det er folks egne penge, lyder modargumentet.

Han siger i øvrigt, at man ikke behøver frygte, at pengene ryger fra institutionerne og børne- og ungeområdet.

- De tages af den fælles kommunekasse, siger han.

Åbningstider vækker panderynker

Det er dog ikke betalingen for dagtilbud, som alle forældre spekulerer på lige for tiden. Det er snarere det faktum, at flere, der skal passe et arbejde, ikke kan få afleveret deres børn inden arbejdsdagens begyndelse.

Det skyldes slet og ret, at ikke alle daginstitutioner åbner tidsnok. Altså har flere ændret åbningstider, så de eksempelvis først åbner klokken otte eller på den anden side lukker dørene tidligere end i »normale« tider.

Flere forældre har til Sjællandske ytret, hvordan det giver problemer.

- Det gør det svært. Jeg må tale med min chef om at møde senere, lyder det fra en mor, der ikke ønsker sit navn i avisen.

Ifølge borgmesteren ses der på flere løsninger. Blandt andet kan det komme på tale, at forældre må aflevere i en anden institution.

- Vi har en drøftelse med flere forældre, og vi ser selvfølgelig på, hvordan det kan løses. For nogen vil det betyde, at børnene skal afleveres et andet sted. Det skal ikke være åbningstider, der hindrer, at man kan passe sit arbejde, mener John Dyrby Paulsen (S), der forklarer, at lederne gør deres ypperste for at få det hele til at hænge sammen.

- Og det betyder, at den enkelte daginstitution har valgt at ændre åbningstider grundet begrænset antal hænder, lyder det.