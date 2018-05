Børnebissen i Bisserup får ikke stillet garanti i denne omgang.Privatfoto

Børnebissen fik som ventet ikke garanti

Slagelse - 02. maj 2018 kl. 07:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den almennyttige forening Børnebissen må vente med at købe den bygning i Bisserup, som rummer dagtilbuddet Børnebissen.

Det må blive konklusionen, efter at et flertal i Slagelse Byråd på sit møde sagde nej til den nødvendige garantistillelse på 1,6 millioner kroner i forbindelse med et eventuelt køb af ejendommen på Vinkelvej 2 i Bisserup.

Afslaget var ventet, da de politiske vande allerede var skiltes i økonomiudvalget, hvor kun det borgerlige mindretal støttede garantistillelsen.

Den samme skillelinje gentog sig i byrådet, hvor et flertal bestående af S, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog, at man ikke vil give garantien nu, men vente til den kommende budgetproces, hvor sagen så kan komme ind i en samlet prioritering.

V-gruppeformand Knud Vincents talte godt for Børnebissens sag, og mente, at det netop var den slags sager, som kommunen burde understøtte, da der var tale om godt lokalt initiativ. Den radikale Troels Brandt sagde, at sagen havde det gode eksempel i sig, som man kunne lære af andre steder.

Formand for børne- og ungeudvalget, Helle Blak, (S), sagde, at der jo ikke var tale om, at børnehaven lukkede på grund af nej til garantistillelsen.

- Men vi kan ikke hive penge ud af vores budget til det, sagde hun.

Hendes partifælle Lis Tribler sagde, at der var option på bygningen til starten af 2019, så for hende var der ikke noget hastværk.

Henrik Brodersen (DF) sagde, at det nok handlede om viljen hos flertallet til at støtte et privat foretagende.

Det blev dog afvist af Villum Christensen (LA).

- Men det handler om, at vi ikke blot kan give garanti til dem, der kommer først til mølle. Vi skal drøfte det her og lave en pulje, som alle så kan søge, sagde Villum Christensen.

Knud Vincents sagde, at han så afslaget som et tegn på, at flertalspartierne ikke gik ind for en hel kommune. Han gjorde også opmærksom på, at det ikke var planen, at pengene skulle tages fra børne- og ungeudvalgets budget.