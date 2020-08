Børn var til fodbold uden bold

Det er DGI og Vemmelev Boldklub, der med støtte fra Slagelse Kommune over to dage har inviteret i alt 270 børn fra Forlev Friskole og Vemmelev Skole til at stifte bekendtskab med fodboldspillet på en måde, hvor legen og bevægelsesglæden er nummer ét, og hvor en del foregår uden bold.

- Man træner i at løbe hurtigt og at genkende, hvem man er på hold med. Og man lærer ikke at løbe ind i hinanden men at kigge op og se, hvor den anden er, lyder de rigtige svar.