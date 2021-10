Se billedserie Høje flammer fra olie i en gryde må bestemt ikke slukkes med vand, men en bageplade eller et viskestykke er effektive slukningsmidler. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Børn skolet i at bekæmpe brand

NEEEEEJ!

Svaret lyder som med en mund og meget højt, da en 1. klasse fra Boeslunde Skole bliver spurgt, om man med vand må slukke ild i en gryde med olie hjemme i køkkenet.

Slagelse - 07. oktober 2021 kl. 08:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Et rigtig godt svar for vand og brændende olie fremkalder en voldsom eksplosion.

Børnene har på skift netop selv prøvet at slukke høje flammer i en gryde med enten et klæde eller en bageplade. Begge dele effektive slukningsmidler og så godt som altid tilgængelige i køkkener med bageplader i ovnen og viskestykker hængende på væggen.

Hele denne uge har Korsør Brandskole trænet brandforebyggelse med 1. og 2. klasser fra kommunens skoler som led i den landsdækkende kampagne, som Beredskabsstyrelsen og TrygFonden står bag i uge 40.

Ild i menneske Foruden førnævnte brændende gryde, så slukkede børnene under kyndig vejledning af Hans Christensen ild på et menneske i skikkelse af en dukke med jernansigt. Det skete ved at trække et brandtæppe over ilden og efterfølgende klappe forsigtigt på det for at sikre at alle flammer var væk.

Hans Christensen, der har været frivillig brandmand i nu imponerende 53 år, forklarede også børnene, at det var vigtigt at fjerne brandtæppet ved at trække det langsomt væk i stedet for at løfte det.

- For er der stadig lidt ild, ja så bliver jeg enten skaldet eller glatbarberet af stikflammer, hvis I løfter det, lød det med et smil fra Hans Christensen, mens han pegede på sin vigende hårgrænse og glatbarberede ansigt.

Røgfyldte gange Børnene fik også sprøjtet vand mod ild med brandslange, prøvede at finde vej i røgfyldte gange og en tur gennem en rigtig røgdykkerbane, så der har været masser at fortælle til far og mor efterfølgende. Målet med at sætte brandforebyggelse på skemaet er, at børnene vokser op og bliver brandsikre voksne.

35.000 skoleelever De deltagende skoler har fået tilbudt gratis undervisningsmateriale af Beredskabsstyrelsen. I år har over 500 skoler bestilt materialet, som er kommet mere end 35.000 skoleelever til gode.

- Formålet med materialet er, at børn lærer om ild og brandsikkerhed, så de kan blive mere bevidste om farerne og kan reagere, hvis der opstår brand, fortæller Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Med brandskolen i Korsør gives der i Slagelse Kommune også mulighed for praktiske øvelser for eleverne.

Tjekliste med hjem I år får eleverne også en tjekliste med 10 enkle spørgsmål, som de kan tage med hjem til deres familie, så der kan tales om, hvordan risikoen for brand i hjemmet mindskes og ikke mindst, hvad der skal gøres, hvis der udbryder brand.

Gode råd i hjemmet Test jævnligt, at dine røgalarmer virker

Gå aldrig fra levende lys - den, der tænder, slukker

Bliv i køkkenet, når du laver mad på komfuret, og læg ikke ting på komfuret

Tal med familien om, hvordan I kommer sikkert ud, hvis det brænder

Ring 1-1-2, hvis det brænder - brandvæsnet vil altid hjælpe

Brande i private hjem Hvert år rykker de kommunale redningsberedskaber (brandvæsener) ud til 3-4.000 brande i private hjem.

Der opstår årligt omkring 60.000 brande i danske hjem, som slukkes uden brandvæsenets hjælp.

Brandsikker familie Tal med dit barn om:

Hvorfor man skal redde sig selv først

At man skal sige det til en voksen, hvis det brænder, så de kan ringe til brandvæsenet

At børn også kan ringe 1-1-2

At brandvæsenet altid er parat til at hjælpe