Børn og unge danser i sommerferien: Sjovere end at være derhjemme

Slagelse - 25. juli 2019 kl. 09:14 Af Fleur Sativa

Hvis ens forældre går på arbejde, må man som barn i sommerferie-perioden som regel enten være alene hjemme eller blive passet. For eksempel i en institution.

Men lige præcis denne uge bruger godt 40 børn og unge i stedet tiden sammen på Zizi Dansecenter i Slagelse.

Her afholdes nemlig hver dag fra klokken ni til 15 Zizi Summer Dance Camp med deltagende i alderen otte til 17 år. Og selvom det er campens sjette år i træk, er den stadig populær.

- Det startede, fordi der var en masse dansere, der savnede at lave noget i sommerferien. De spurgte derfor, om vi ikke kunne lave noget. Så prøvede vi at afholde en camp, og så blev det så sjovt, at folk havde lyst til at komme igen, fortæller instruktør Cecilie Frese Jessen.

Flere af deltagerne er derfor gengangere, der som regel deltager i campen hvert år. Det gør de, fordi det er sjovt. Og så skaber det et rigtigt godt sammenhold.

Sådan fortæller 12-årige Mathilde Rohde Søndergaard, der af den grund har deltaget hvert år lige siden, sommercampen startede for første gang i 2014.

- Jeg elsker at være her, fordi vi har nogle dygtige instruktører og nogle virkelig gode trænere, så vi udvikler os alle sammen rigtig meget. Og så er det bare sjovt at være sammen, fortæller hun, mens hun står med sved på panden.

Det er nemlig varmt - rigtig varmt - at danse i en hal, når det er næsten 30 grader varmt udenfor. Men heldigvis er der også god tid til at sidde sammen og slappe af med en is i skyggen.

Udover dans handler campen nemlig også om at danne nye venskaber.

- Det er forskelligt, hvad deltagerne lægger vægt på. Nogle går op i, at de lærer en masse dans, mens andre bare synes, at det er sjovt at komme og være sammen med andre, fortæller instruktør Cecilie Frese Jessen og uddyber:

- På den måde bliver det en anden slags sommerferieaktivitet for dem. For flere af dem, der er her, skulle bare have været derhjemme eller være passet et sted, hvis de ikke var her. Og det kan jo godt blive lidt kedeligt, hvis der ikke sker noget en hel sommerferie.

Foruden dansetræning indebærer Zizi Summer Dance Camp derfor flere andre aktiviteter. Blandt andet skal de deltagende optage en dansevideo, og fredag aften afholdes der et diskotek på danseskolen med efterfølgende overnatning.

Men sørger man allerede nu, om årets camp har været en succes, er svaret klart:

- Hvis jeg kan, vil jeg rigtig gerne med næste år, bliver det slået fast af otte-årige Amanda Dia Haar Jensen, der i år er med på campen for første gang.

Er man nysgerrig på, hvad de 40 deltagere har lært, kan man fredag klokken 16.30 opleve dem til et danseshow på Vestsjællandscentrets tag. Her vil deltagerne også vise et modeshow. Alle er velkomne, og showet er gratis.