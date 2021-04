Børn med lange fingre: Snuppet med stjålne Red Bull i butikscenter

Politiet blev torsdag klokken 14.08 kaldt til Vestsjællandscenteret i Slagelse, hvor centervagterne havde tilbageholdt to drenge.

De to drenge, der er 15 år gamle, havde været i Kvickly, her havde de hver stjålet en Red Bull, som de havde skjult under trøjen, hvorefter de gik gennem kassen uden at betale for dem.

Begge 15-årige blev sigtet for butikstyveri, og både deres forældre og de sociale myndigheder er underrettet om sagen.