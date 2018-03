Se billedserie 13-årige Sarah Scheffer Petersen gik smilende til den cyklende opgave.

Børn mærkede indsamling

Slagelse - 12. marts 2018 kl. 09:21 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At støtte et godt formål via et sundt, sjovt og ormsorgsfuldt fællesskab.

Leder af Skælskør Julemærkehjem Christine Conradsen koger på få sekunder spinningbegivenheden i Skælskør Badminton Klub ned til den præcise essens.

- Jamen, er det ikke dejligt? Man kan jo mærke omsorgen og det givende fællesskab. Og vores børn har også godt af at se, hvordan der samles penge ind, så de kan få et ophold på julemærkehjemmet eller gå til badminton, siger den altid glade og energifyldte Christine Conradsen til Sjællandske.

Sammen med frivillig fra Skælskør Badminton Center Jørgen Amelung har hun stået i spidsen for at få solgt spinningcykler til firmaer og erhvervsdrivende for 1395 kroner stykket.

I lighed med året før er det lykkedes at få solgt omkring 40 cykler, hvorfor godt 55.000 kroner kan deles mellem badmintonklubbens ungdom og julemærkehjemmet.

- For år tilbage havde vi også koblet en foredragsholder til arrangementet, men det blev for dyrt, fordi der ikke kom tilstrækkelkg med entréindtægter. Så nu er det et ren spinning, som de erhvervsdrivende heldigvis bakker flot om, siger Jørgen Amelung til Sjællandske, fra et sommerhus ved Flensborg Fjord.

For børnene fra julemærkehjemmet byder dagen på masser af fysisk aktiviteter. Badminton, klatring og cykling. For kan køberne af cyklerne ikke selv stille med ryttere til de fire omgange spinning med instruktør, høj musik spurtpræmier og fightpræmier, så træder børn fra julemærkehjemmet i stedet i pedalerne.

I hallen ved siden af holder Crux - Skælskør Klatreklub åbent hus, så både børn og voksne under kyndig vejledning kan prøve kræfter med den imponerende klatrevæg.

Efter velkomst fra Christine Conradsen med tak for den store opbakning overlades første spinningrunde til instruktør Janni Olsen, der har været med de seneste tre år.

- Vi varmer lige op først. Forestil jer en vindstille landevej i solskin, som I cykler ud af - let og og dejligt, lyder det fra instruktøren, der dog snart får sat både fart og belastning på cyklerne. Stemmingen kommer hurtig i top, da »Jeg er så glad for min cykel«, drøner ud af højttalerne.

Effektiv motion for egen og andres skyld er hurtig en respektskabende kendsgerning ved det veltilrette arrangement i badmintonhallen i Skælskør.