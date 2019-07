Se billedserie Mor og far, Majse og Fredrik Dahl Larsen, og to af deres tre børn, Klara og Laurits. Foto: Per Vagnsø

Børn må vente længe på tandeftersyn

Slagelse - 23. juli 2019 kl. 06:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da mor Majse Dahl Larsen i Vemmeløse ved Dalmose for nylig fik en sms fra Slagelse Kommunes tandpleje om, at det var tid til eftersyn af børnene Laurits, Jonathan og Klaras tænder, fandt hun ud af, at der reelt kunne gå mellem to et halvt og tre år imellem, at børnene på henholdsvis 11, fem og otte år fik tjekket bisserne. I tandplejens bookingsystem var der ingen tider at få frem til og med januar 2020, og booking-kalenderen rakte simpelthen ikke længere ud i fremtiden.

- Normalt skal der gå halvandet år mellem tandeftersynene. Nu kunne der komme til at gå mellem to et halvt og tre år. Det er problematisk og bekymrende. Også fordi en af drengene havde et begyndende hul ved sidste eftersyn, siger Majse Dahl Larsen.

Hun har henvendt sig til kommunens børn- og ungecenter for at høre, om hun havde gjort noget forkert, da hun ville booke tider. Det havde hun ikke.

- Nu har vi bestilt tid med det samme hos vores egen tandlæge, og det er til fuld betaling. Ellers skal man jo i virkeligheden booke næste tid, når man går hjem fra tandlægen, hvis man skal overholde intervallet, men jeg kan da ikke se halvandet år frem i min kalender. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi melder helt fra i den kommunale tandpleje, siger Majse Dahl Larsen.

- Men det er jo ikke alle, der har penge til at sende deres børn til privat tandlæge, tilføjer hendes mand, Fredrik Dahl Larsen.

De to mener også, det er ærgerligt, hvis det, at der nu generelt ser meget bedre ud med børns tandsundhed end for et par generationer siden, bliver sat over styr.

Centerchef for børn og unge i Slagelse Kommune, Per Kensø, forklarer situationen med, at der er flere, ledige stillinger i tandplejen.

- Der er tale om en midlertidig ophobning på grund af ledige stillinger, men vi er ved at ansætte to. Det er en udfordring. Det er svært at rekruttere tandlæger. Der bliver simpelthen ikke uddannet nok, så man skal virkelig være om sig, og det prøver vi også at være, siger Per Kensø.

Dog mener han også, at et eller andet må være gået galt i familien Dahl Larsens tilfælde, for ifølge hans oplysninger er det i øjeblikket muligt at få tider i oktober.