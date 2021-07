Se billedserie Skulpturerne viser et bredt udsnit af, hvordan børnene fortolker den verden, de lever i , og den er slet ikke så langt fra de voksnes. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Børn laver kreative lerskulpturer inspireret af byens borgere

Børnene i Skælskør skildrer i en ny udstilling, hvordan de ser på deres medborgere i byen. Det gør de ved at modellere figurer i ler, som bliver til egne kunstværker. Kunstværker, som efterhånden bliver til et samlet værk, der udstilles på rådhuset.

Slagelse - 14. juli 2021 kl. 16:45 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Sommeren over får børn, unge og barnlige sjæle hver tirsdag og torsdag lov til at skabe lerkunst hos Billedskolen i Skælskør.

Det sker, når kreativiteten og mangfoldigheden i kunstbyen Skælskør hyldes ved udstillingen »Folkemængden i Skælskør«.

Det er nemlig børnene selv, der gennem deres figurer fortæller, hvordan de ser hverdagens skælskørianere og samfundet, som udspringer omkring dem.

Idéen til at skabe et fællesværk af borgerne i Skælskør står Billedskolen med Mia Hoffmann og Christian Glahn bag.

- Når børnene ankommer, fortæller jeg dem, at de skal modellere en person, som de kender - eller noget, som de er stødt på i byen. Så går børnene straks i gang med at lave store tykke mænd eller portrætterer mormor. Det kommer der mange kreative og flotte figurer ud af, og det giver samtidig børnene en ejerskabsfølelse - både for det sted, de bor, men også for deres arbejde, fortæller daglig leder Mia Hoffmann, som står for holdet.

Fordybelse Der har allerede været et pænt flow af børn ind og ud af den gamle rådhusbygning i byen, og figurerne bliver gradvist flere og flere. For mange børn er det første gang, de stifter bekendtskab med at arbejde med det specielle ler, som er velegnet til at lave skulpturer, men det går overraskende nemt for børnene, når de først sætter fingrene i leret og gang i fordybelsesprocessen om at lave den flotteste figur. For det er netop det, kunsten kan.

- Børnene kan virkelig lade kreativiteten blomstre og fordybe sig i deres arbejde her. Hvis vores tilbud får børnene væk fra Ipads og lignende og samtidig sætter gang i de kreative tanker i et par timer, så er vi nået et langt stykke vej, uddyber Mia Hoffmann.

Iagttagelser En anden interessant observation, som udstilling viser, er, at børnene udmærket er klar over, hvordan verdenen omkring dem ser ud.

For samfundet udvikler sig i takt med tiden, og den moderne kernefamilie ser markant anderledes ud, end den gjorde for bare 10-15 år siden.

Den udvikling har børnene også lagt mærke til og udfolder den i deres kunst.

Eksemplerne på det kan være to kvinder, som holder i hånd sammen, en kvinde med kun et bryst, fordi det andet er blevet opereret væk - eller en situation fra bedsteforældrenes hus, hvor bedstefar sidder i stolen og holder øje, mens børnebørn leger rundt på gulvet ved siden af.

- Jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan børnene hylder mangfoldigheden i den kunst, de laver. Det tror jeg, at man ubevidst overser lidt i dagligdagen, at børnene rent faktisk godt ved, hvordan verdenen omkring dem afspejler sig, forklarer Mia Hoffmann.

Billedskolen afholder skulptur-workshop hver tirsdag og torsdag fra 12 til 17 indtil den 5. august.

Det er efterfølgende muligt at få brændt sit kunstværk og udstillet hjemme i privaten.

Disse skal afhentes fra den 14. august hos Anja Kirkeby.