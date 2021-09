- Vi har da frit skolevalg, og min datter vil ikke til Dalmose, siger Malene Andersen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Børn bruger timer i bus - og kommer for sent i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Børn bruger timer i bus - og kommer for sent i skole

Børn fra landsby i Slagelse Kommune bruger hver dag flere timer for at komme til Antvorskov Skole, efter at busrute 433 er nedlagt og afløst af fribus. Mor kalder det fuldstændig forrykt og efterlyser reelt, frit skolevalg i forhold til transport.

Slagelse - 02. september 2021 kl. 10:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Udvidelsen af Slagelse Kommunes gratis fribus-ordning har også mærkbare, negative konsekvenser for skolebørn i Vollerup. Det kan Malene Andersen tale med om, for efter at fribussen har erstattet den tidligere busrute 433, er det blevet en kæmpe opgave at få hendes 13-årige datter Amanda frem og tilbage mellem hjemmet og Antvorskov Skole.

Om morgenen kan datteren ganske vist tage den nye fribus fra Vollerup klokken 7. Så kan hun stige af den ved Bilka i Slagelse klokken 7.50 og gå over til skolen. Dermed kommer hun reelt for sent, for klokken 7.50 er det meningen, at hun skal sidde på sin plads i klasseværelset.

Om eftermiddagen på onsdage har Amanda først halvanden times ventetid i Slagelse, hvorefter det tager en time at komme til Vollerup.

- Det er fuldstændig forrykt. De har taget 433 fra os. Den kørte helt perfekt, og der er fem andre børn, der nu har de samme problemer, siger Malene Andersen.

Alternativet til de lange busture og lang ventetid er, at Malene Andersen dag for dag skal bestille - og betale - Flextrafik til at køre datteren, og ifølge moderen er det meget sjældendt, at det kommer til at passe tidsmæssigt. Børnene kan også cykle tre kilometer til Sørbymagle og tage bussen derfra, men Malene Andersen mener, at den vej er for farlig for børnene.

Det frie skolevalg Børnene fra Vollerup kan ikke få de særtransporter, som børn nogle andre steder har fået tilbudt. Ifølge Malene Andersen er grunden fra kommunens side, at børnene hører til Dalmose Skoledistrikt.

- Men vi har da frit skolevalg, og min datter vil ikke til Dalmose. Hun har alle sine kammerater på Antvorskov Skole, siger Malene Andersen og tilføjer, at de øvrige, berørte elever ligesom hendes datter først vælger Hvilebjergskolen i Sørbymagle for efter 6. klasse at fortsætte til Antvorskov Skole.

Regler skal følges Formand for byrådets erhvervs- og teknikudvalg, Villum Christensen (LA) siger, at kommunen er nødt til at holde sig til de regler, der gælder.

- Og man tilhører et skoledistrikt, der giver rettigheder til at blive kørt. Hvis man så ønsker noget andet, er det sikkert rigtigt, at det kan være begrænsende, hvis man vælger en anden skole. Man kan frit vælge skole - under de vilkår der nu engang er. Det er det samme med privatskoler. Dér kan vi heller ikke tilbyde særkørsel. Jeg synes da, at det frie skolevalg er vigtigt, men vi må følge reglerne, fastslår Villum Christensen.

Ét problem er løst Han kan i øvrigt fortælle, at transport-problemet for skolebørn i Snekkerup og Fårdrup, som Sjællandske omtalte i juli, er løst. Problemet var, at de nye fribussers rute var lagt, så de kørte mod Flakkebjerg Skole om eftermiddagen og fra skolen om morgenen. Det var mildest talt upraktisk, men ifølge Villum Christensen er det løst ved, at en særkørsel nu kører den rigtige vej på de rigtige tidspunkter af dagen.

Villum Christensen fremhæver netop muligheden for hurtigt at rette op og ændre på tingene som en stor fordel ved kommunens egne fribusser fremfor som normalt at skulle igennem Movias køreplan-system.

- Og vi har et ufatteligt højt serviceniveau for kollektiv trafik på landet, tilføjer han.

Kommunens samlede udgifter til busdrift er for 2022 beregnet til lige knap 59 millioner kroner.