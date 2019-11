Børn afprøvede ny institution

Til daglig er der et højt hegn omkring byggepladsen ved siden af daginstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej i Slagelse, men i går kunne både børn, forældre og medarbejdere ved rejsegildet blande sig med håndværkerne inde i den 500 kvadratmeter store bygning, der skal være med til at tage højde for det børneboom, som specielt Slagelse by oplever.

- Vi har ikke selv ønsket det, men grunden var her jo, konstaterede hun og tilføjede, at institutionen til gengæld har haft en vis indflydelse på byggeriet, og at aktiviteterne på byggepladsen har givet børnene en masse gode oplevelser, når store gravemaskiner arbejdede på stedet, ligesom de havde været med til at lave den krans, der i går knejsede fra toppen af byggeriet. Byggeriet var oprindelig sat til at være klar til indflytning i september i år. På et tidspunkt viste det sig, at det oprindelige projekt ville blive for dyrt, og efter en justering sagde tidsplanen, at byggeriet ville være færdigt sidst i januar næste år, men da gravemaskinerne kom i jorden, viste det sig i sommer, at der skulle udskiftes langt mere jord, end forundersøgelserne havde fortalt. Samtidig stod det klart, at hovedkloakledningen ikke var placeret som på de gamle tegninger.