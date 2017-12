Bølgeenergi undersøges

Men hvad skal penge bruges på? Kommunens administration vurderer, at en bølgebryder ved indsejlingen til havnen er nødvendig for at skabe den fornødne ro i havnen til vandsportsaktiviteter, som det er håbet at tiltrække eksterne investorer til.

§17.4 udvalget - byen møder vandet har drøftet sagen flere gange. Blandt andet bad de administrationen undersøge muligheden for at sænke et af søværnets gamle Standard Flex skibe, ligesom det også skulle klarlægges om en mobil og meget billigere bølgebryder kunne bruges. Ingen af delene dur, viser det sig. Søværnet er ved at sælge skibene, ligesom et skib højest på ligge på bunden i 10 år. Mobil flydende bølgebryder dur heller ikke, da Storebælts bølgende kræfter hurtigt vil øde lægge den, var beskeden på det seneste udvalgsmøde.