Se billedserie Det blev ikke til et gensyn med sømærkerne i Korsør. Opgaven forbliver i Grenå. Arkivfoto: Helge Wedel

Bøjerne kom ikke tilbage til Korsør

Slagelse - 16. marts 2018 kl. 11:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er da ærgerlige, for Søfartsstyrelsen har ikke takket ja til vores tilbud, men har i stedet valgt at vedligeholdelse og maling årligt af 80 sømærker og 500 vægtklodser skal blive i Grenå, og nu går der vist tre år, før arbejdet kommer i udbud igen, siger autolakerer Thomas Laugesen.

Sammen med elektronikmekaniker Sorba Kidmose har han netop åbnet lakeringsvirksomheden TS Industry ApS i de samme bygninger på Batterivej i Korsør, hvor Søfartsstyrelsen netop vedligeholdte og malede sømærker frem til 2016, hvor arbejdet blev flyttet til Grenå.

TS Industry har lejet bygningerne til udgangen af 2018 af Søfartsstyrelsen, der ellers har meldt ud, at de nu vil søge at indrette deres domicil på Batterivej, fordi lejeaftalen med Glasværket ikke blev til noget grundet uenighed om prisen for ombygningen.

- Hvis de selv skal bo her, skal vi siges op til oktober, men det tror jeg ikke sker, for de kan jo ikke være her, siger Thomas Laugesen. Bygningerne på Batterivej er på 2000 kvadratmeter, men Søfartsstyrelsen behøver angiveligt mellem fem og seks tusinde kvadratmeter til deres knap 200 arbejdspladser.

Med 28 meter er sprøjtekabinerne på Batterivej nogle af de længste på Sjælland, så TS Industry satser derfor på maling af lastbiler, busser, industrikøretøjer, maskindele og ekempelvis skorstene men ikke personbiler.

- Jeg har møde med et større busselskab i næste uge, så vi håber naturligvis, at vi snart kommer i gang med at male busser, siger Thomas Laugesen. TS Industry regner med at nå op på cirka 25 ansatte med cirka halvdelen på adressen i Korsør.

- Vi skruer også op for klargøring af biler, som vi tilbyde at shine op med rensning af sæder og polering, siger Thomas Laugesen.